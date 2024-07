El acusado de abusos a una mujer dormida en Palma dice que fueron relaciones consentidas

Un hombre acusado de abusos sexuales a una mujer mientras dormía ha negado este martes los cargos, asegurando que mantuvieron relaciones consentidas: «Notamos ‘feeling’ toda la noche ella y yo», ha sostenido.

El procesado, de 29 años, afronta una petición de siete años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y el abogado de la víctima. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado por la mañana el juicio, en el que la declaración de la víctima se ha practicado a puerta cerrada.

La denuncia sostiene que el hombre realizó tocamientos a la mujer mientras dormía y que después la habría desnudado y penetrado, supuestamente aprovechando que estaba adormilada por el consumo de alcohol y drogas.

Los hechos se remontan a una madrugada de julio de 2021, en Palma. La víctima y el acusado se conocieron aquella noche al ir de copas en un grupo de amigos en común a un pub del Paseo Marítimo. Después decidieron continuar la fiesta en el piso del acusado, informa Europa Press.

El joven ha indicado que él y otro miembro del grupo fueron a comprar cocaína, pero ha rechazado que insistiera a la víctima para que la consumiera. «Creo que tomó media raya, nada más». También ha negado que le llenara continuamente vasos de alcohol: «No tomó alcohol, no quería. Sólo le ofrecí para brindar, ella dijo que no y no se le volvió a insistir».

Durante el interrogatorio, el acusado reiteraba que el ambiente fue cordial y agradable y que, en relación a la víctima, desde el principio se habían «caído muy bien» y habían empatizado: «Yo le conté un poco mi historia, estuve hablando con ella todo el rato, y estaba abierta a escucharme».

El joven ha continuado señalando que fue ella quien quiso quedarse a pasar la noche en el domicilio. Él le ofreció dormir en el sofá. «Nos tumbamos los dos, ella se dio la vuelta, me cogió de aquí [señalándose la nuca] y empezamos a besarnos», ha contado. Según su relato, fue «un acto sexual consentido y consciente» que «duró 15 minutos».

A las preguntas de la Fiscalía, el acusado ha reconocido que no hubo un consentimiento verbal expreso, pero ha insistido en que las actitudes denotaban de forma clara que ambos querían seguir adelante: «Cuando haces el amor con alguien que te atrae, suceden las cosas naturalmente». Igualmente ha declarado que en ningún momento ella manifestó verbal o gestualmente que no quisiera continuar.

En este sentido, el joven ha sostenido que la víctima «todo el rato estaba consciente y sabía lo que hacía». Con todo, ha admitido que en un momento dado le ofreció llamar a un taxi «si se encontraba mal o lo que sea», pero ella «dijo que se quería quedar».

El acusado ha añadido que después se fue a dormir al cuarto de su padre para dejarle el sofá a la chica, y que por la mañana desayunaron juntos y estuvieron hablando una media hora antes de que ella se marchara. La hermana del acusado ha corroborado que los oyó charlar en tono cordial.

Por la tarde él le escribió un mensaje «para ver si estaba bien» y ella no contestó. Ese mismo día, le bloqueó: «Me extrañó mucho», ha comentado él. El hombre ha indicado que no ha intentado volver a contactar con ella: «Tengo miedo por este proceso judicial que estoy pasando».

La víctima se puso en contacto al día siguiente con otros amigos a los que les contó que el acusado la había violado mientras dormía. «Tenía un ataque de ansiedad notorio, estaba en un shock bastante fuerte, la fuimos a buscar», ha explicado la amiga que la acompañó al hospital. Allí la denunciante fue examinada por una forense, que no apreció lesiones.

Por su parte, uno de los amigos que estaba en la fiesta ha asegurado que, contrariamente a lo que dice el acusado, la joven se encontraba mal y por ello se tumbó en el sofá. Sí que ha confirmado que la mujer se quedó en el domicilio por voluntad propia: «Le insistí en si quería venir conmigo o le pedía un taxi, pero me dijo que quería quedarse ahí en el sofá».

Este testigo ha declarado también que en ese momento planteó al acusado si él también podía quedarse pero éste le dijo «que no, que ahí sólo se quedaban chicas». De hecho ha indicado que le oyó decir a otro chico del grupo: «Tú te quedas con mi hermana y yo me quedo con ella» [en alusión a la víctima].

La fiscal ha mantenido su acusación al terminar el juicio. Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización de 15.000 euros en favor de la víctima, así como una orden de alejamiento por 15 años y siete años de libertad vigilada. La defensa ha pedido la absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.