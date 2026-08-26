Vox profesionaliza las comisiones del Parlamento andaluz: sus portavoces serán expertos relacionados con las materias

Vox ha decidido dar un marcado perfil profesional a su representación en las comisiones del Parlamento de Andalucía, colocando al frente de las distintas áreas a diputados con formación y experiencia directamente relacionadas con las materias que tendrán que abordar durante la legislatura. Médicos, economistas, abogados, ingenieros, psicólogos, periodistas o profesionales vinculados al sector primario asumirán las portavocías de las comisiones permanentes de la Cámara autonómica.

La formación ha distribuido sus principales responsabilidades parlamentarias buscando que buena parte de sus representantes se sitúen en áreas relacionadas con su trayectoria académica o profesional. Una estrategia con la que Vox pretende reforzar su capacidad de fiscalización y elaboración de propuestas en materias especialmente sensibles para los andaluces.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la Comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias, cuya portavocía recaerá en Rafael Segovia. Nacido en Huelva en 1959 y licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Cádiz, Segovia ejerce como médico de familia en la consulta privada, actividad que compagina con su labor parlamentaria.

También destaca la composición de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, cuyo portavoz será Javier Cortés. Diputado por Sevilla, Cortés es economista de profesión y cuenta además con experiencia en la organización interna de Vox, donde llegó a desempeñar responsabilidades como gerente nacional del partido.

Rodrigo Alonso estará al frente de la portavocía de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El diputado almeriense es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, autónomo y portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Además, cuenta con formación en asesoría fiscal y tributación y actualmente cursa un ciclo superior de Paisajismo y Medio Rural. Su perfil estará especialmente vinculado a una de las áreas estratégicas de Andalucía.

La formación también ha situado perfiles profesionales específicos en otras comisiones. Beatriz Sánchez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2000 y con amplia experiencia en dirección técnica y ejecución de grandes obras, será la portavoz de la Comisión de Fomento y Movilidad. Ricardo López, abogado colegiado desde 1994 y licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, estará al frente de la portavocía de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

En el ámbito social, Cristina Peláez será la portavoz de la Comisión de Servicios Sociales, Familia e Igualdad. Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y con un máster en Dirección de Recursos Humanos, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en los ámbitos de los recursos humanos y la formación, tanto en España como en el extranjero.

La portavocía de la Comisión de Educación recaerá en Juan José Bosquet, con estudios en Hostelería y Restauración y una dilatada trayectoria profesional en este ámbito. Por su parte, Noelia Campos, diplomada en Ciencias Empresariales y con experiencia en la comercialización de productos médicos y farmacéuticos, será la portavoz de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En otras áreas, Vox también ha optado por perfiles vinculados a sectores concretos. María Eiberle, con experiencia en el sector inmobiliario y conocimientos del sector primario por su vinculación familiar con la ganadería, será la portavoz de Universidades, Industria, Energía e Innovación. Clotilde Salvador, diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales y especializada en comercialización, estará al frente de la portavocía de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La formación ha reservado además un papel destacado para sus perfiles relacionados con la comunicación. Paula Badanelli, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y formada en gestión estratégica, liderazgo y comunicación de crisis, llevará a cabo su labor de portavoz en la Comisión de la RTVA.

Vox completa su estructura con Rocío Marín al frente de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Benito Morillo en Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; y Antonio Sevilla en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Sevilla, empresario hotelero y presidente de Vox Málaga desde 2020, aporta así su experiencia en uno de los sectores económicos fundamentales para Andalucía y en el área cuya consejería recae en Manuel Gavira de Vox.