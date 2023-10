Uno de cada tres andaluces todavía no sabe quién es Espadas después de 842 días al frente del PSOE-A

El 13 de junio de 2021, Juan Espadas conseguía una holgada victoria frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE de Andalucía. Desde entonces han pasado 842 días y tres elecciones -autonómicas de 2022 y municipales y generales de 2023-, pero uno de cada tres andaluces todavía no sabe quién es. Según el barómetro de la Fundación Centra publicado este lunes, el 33,1% de los encuestados aún no le pone nombre ni cara al secretario general del PSOE-A.

El desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre la figura de Espadas se sustenta en varios motivos: el hastío que la corrupción endémica del PSOE-A ha dejado entre los andaluces; su falta de carisma, actuando siempre como un barón obediente y sumiso a Sánchez; y, cómo no, el liderazgo de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, que ha eclipsado cualquier amago de réplica socialista en las urnas. En los comicios autonómicos de 2022, recordemos, el PSOE-A de Espadas cosechó el peor resultado de su historia con 30 escaños. El PP de Moreno logró mayoría absoluta con casi el doble (58).

Además, en el citado sondeo -realizado entre el 11 y el 21 de septiembre a una muestra de 3.600 personas- los andaluces suspenden al líder socialista con una nota media de 4,44 puntos. El 15% le da la nota más baja posible (1) y sólo un 1,2% le pone matrícula de honor (10). Por contra, Juanma Moreno es el político andaluz mejor valorado, con una puntuación de 5,96. El popular es el único que aprueba -el barómetro también pregunta por Manuel Gavira (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía)-.

A pesar de todo, muchos de los socialistas de la comunidad admiten que seguirán votando al PSOE al margen de su líder o de su gestión, defendiendo las siglas como quien apoya al Betis o al Sevilla, e independientemente de la corrupción o la amnistía: «A mí me da igual que me roben. ¿No roba el PP en todas partes de España? Mientras roben los míos me da igual, lo que no quiero es que me roben los contrarios», afirmaba a OKDIARIO Andalucía un asistente al mitin que Pedro Sánchez ofreció en La Rinconada (Sevilla) el pasado sábado, viaje en Falcon incluido. «¿Amnistía? Con tal de que no gobierne la derecha, lo que haga falta. Me da igual», zanjaba otro.