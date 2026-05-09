Precio de la gasolina hoy 9 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El sábado es un día en el que son muchos, los coches que se desplazan ya sea para una escapada o una simple salida familiar y en el caso de Andalucía, dependiendo de donde repostes podrás comprobar que hay diferencias entre los precios de la gasolina entre estaciones y gasolineras. Por ello, una rápida consulta al Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica nos permite saber cuáles es el precio de la gasolina hoy 9 de mayo y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado 9 de mayo:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km. 2 – 1.309 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.329 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.329 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.329 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.329 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.329 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.329 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.339 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.339 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.339 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.339 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.347 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.347 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.347 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l

(Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

Diésel

E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A376) km. 2 – 1.579 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l Moeve-Arroceros B.G. (La Puebla del Río) – Finca El Rebozo s/n (Los Palacios-Pinzón km. 15) – 1.590 €/l

(La Puebla del Río) – Finca El Rebozo s/n (Los Palacios-Pinzón km. 15) – 1.590 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.598 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l

(Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.639 €/l

(Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.639 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.654 €/l

(Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.654 €/l Agla (Fuente de Piedra) – Autovía A-92 km. 132 – 1.655 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.638 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.638 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.649 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.649 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.652 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.652 €/l Coloso (Torremolinos) – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 – 1.657 €/l

(Torremolinos) – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 – 1.657 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.659 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Cádiz ubica las gasolineras más baratas hoy sábado en estas localizaciones:

Gasolina 95

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.389 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.389 €/l Meroil (Puerto Serrano) – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500 – 1.399 €/l

(Puerto Serrano) – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500 – 1.399 €/l ASC Carburantes (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 12 – 1.399 €/l

Gasolina 98

ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.569 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.569 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.569 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.569 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.572 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.572 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.599 €/l

(Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.599 €/l EasyFuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1», 1 – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1», 1 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.629 €/l

Diésel

Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.620 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar hoy:

Gasolina 95

Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l Fueling (Lucena) – Cl Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l

(Lucena) – Cl Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l HRuiz (Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l

(Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.419 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Plaza de Colón, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Plaza de Colón, s/n – 1.419 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – Cl Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

(Lucena) – Cl Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.599 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.599 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.629 €/l

(Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.629 €/l Shell (Baena) – Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1.639 €/l

Diésel

Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.603 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.603 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.604 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.604 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.639 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.639 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.639 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.639 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.639 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.639 €/l Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.639 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Para quienes están en Granada, si deseas poder encontrar las gasolineras más baratas son estas:

Gasolina 95

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.409 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.409 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.409 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.409 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.409 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.409 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.425 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.425 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.429 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l

(Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.599 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.599 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l Cosafra (Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,600 – 1.599 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,600 – 1.599 €/l Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.599 €/l

(Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.599 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.609 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.609 €/l El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.625 €/l

(Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.625 €/l Agro-Olivarera Ntra. Sra. de la Cabeza (Cúllar) – Avda. Andalucía, 3 – 1.639 €/l

(Cúllar) – Avda. Andalucía, 3 – 1.639 €/l Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l

El mapa Geoportal con las gasolineras baratas

Con la información que te acabamos de dar, puedes ver a qué precio está la gasolina este sábado pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes tú mismo entrar en el Geoportal gasolineras, donde puedes filtrar resultados por municipio y tipo de combustible y verás como resultado un listado similar al mostrado así como un mapa en el que ubicar rápidamente aquellas estaciones o gasolineras más económicas. Un mapa similar a este que puedes ver ahora de Málaga.