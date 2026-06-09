Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina es algo que a diario preocupa a los conductores, ya que da la sensación de que realmente cambia a diario. De este modo, si hoy tienes que coger el coche o de hecho trabajas con él, seguro que querrás estar informado y saber a cuánto está el litro en las principales ciudades andaluzas. Los datos actualizados los tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica ya que son las propias gasolineras las que reportan siempre los datos, de modo que los hemos buscado para que estéis informados y sepáis dónde repostar hoy martes 9 de junio si estáis en algunas de estas ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para hoy:

Gasolina 95

Tamoil – Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l

– Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l Tamoil – Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,299 €/l

– Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,299 €/l Ballenoil – Estepa, Avenida Badia Polesine, 5 – 1,299 €/l

– Estepa, Avenida Badia Polesine, 5 – 1,299 €/l Pertroprix – Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l

– Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l

– Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l

– Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l Ronda Norte – Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l

Gasolina 98

Galp – Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,509 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,509 €/l BS Energy – Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,539 €/l

– Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,539 €/l Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l

– Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l

– Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l Alcampo S.A. – Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,562 €/l

– Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,562 €/l Nueva Calonge – Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l Enerplus – Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l

– Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l Family Energy – Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n – 1,599 €/l

– Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n – 1,599 €/l Cepsa – Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,399 €/l

– San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,399 €/l Ballenoil – Estepa, Avenida Badia Polesine, 5 – 1,399 €/l

– Estepa, Avenida Badia Polesine, 5 – 1,399 €/l Cepsa – Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina, s/n km 27,7 – 1,419 €/l

– Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina, s/n km 27,7 – 1,419 €/l Petroprix – Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,439 €/l

– Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,439 €/l Masfuel – La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l

– La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l Plenergy – San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,459 €/l

– San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,459 €/l Ballenoil – San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,459 €/l

– San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,459 €/l Moove – Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l

– Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l Petroprix – San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,459 €/l

– San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,459 €/l Q8 – San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,469 €/l

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,349 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,349 €/l Tamoil – Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,349 €/l

– Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,349 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,349 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,349 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,349 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,349 €/l Plenergy – Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,349 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,349 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,359 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,359 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l Gacosur Jerez – Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,359 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,359 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,359 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,359 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1,359 €/l

Gasolina 98

ES Coloso – La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,455 €/l

– La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,455 €/l Tamoil – Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,489 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,519 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,519 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,569 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,569 €/l ASC Carburantes – Tarifa, Carretera C.N. 340, km 94,2 Mesón Pancho – 1,579 €/l

– Tarifa, Carretera C.N. 340, km 94,2 Mesón Pancho – 1,579 €/l Tarifa Oil – Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l

– Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l Galp – Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l Gacosur Jerez – Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,479 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,479 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,489 €/l Tamoil – Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,489 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,489 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,489 €/l Plenergy – Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,489 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,489 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,489 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,499 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,499 €/l Gacosur Jerez – Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,499 €/l

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para hoy:

Gasolina 95

S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,386 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,386 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4 – 1,395 €/l

– Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4 – 1,395 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,395 €/l

– Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,395 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,395 €/l

– Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,395 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,395 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,395 €/l Madese-Benamaina – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,398 €/l

– Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,398 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,420 €/l

– Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,420 €/l Agla – Ardales, Polígono Industrial Ardales, Parcela 1 – 1,426 €/l

– Ardales, Polígono Industrial Ardales, Parcela 1 – 1,426 €/l Petromarkt – Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l

– Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l Olivarera Trabuco – Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l

Gasolina 98

Ninguno – Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l

– Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l ES Coloso Churriana – Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l

– Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l Coloso – Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l

– Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l Agla – Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l

– Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l Shell – Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l Galp – Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1,639 €/l

– Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1,639 €/l Gueroil – Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l

– Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l Galp – Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l La Trocha – Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l

Diésel

S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,437 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,437 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,445 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,445 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,468 €/l

– Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,468 €/l Trops – Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l

– Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l Gueroil – Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l

– Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l Plenergy – Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l

– Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l Eroski – Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l

– Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l Easygas – Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l

– Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l Distreax-22, S.L. – Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,529 €/l

– Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,529 €/l Ballenoil – Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28 – 1,529 €/l

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,369 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,369 €/l Ballenoil – Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,375 €/l

– Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,375 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,375 €/l

– Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,375 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,375 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,375 €/l F. del Moral – Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,379 €/l

– Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,379 €/l Cooperativa Lucena – Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l

– Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l

– Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,389 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,389 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,399 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,399 €/l Enerplus – Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,399 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l Mirasierra – Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l

– Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l Fueling – Lucena, Calle Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l

– Lucena, Calle Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l El Carmen – Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l

– Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l Family Energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l Q8 – El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,599 €/l

– El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,599 €/l Petromarkt – Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l

– Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l M3 Petróleos – Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,609 €/l

– Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,609 €/l Shell – Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,614 €/l

– Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,614 €/l E.S. La Milana Agla – Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,625 €/l

Diésel

Cepsa – La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,447 €/l

– La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,447 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l

– Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,469 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,469 €/l F. del Moral – Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,489 €/l

– Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,489 €/l Cooperativa – Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l

– Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l Plenergy – Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l

– Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l Plenergy – Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,505 €/l

– Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,505 €/l HRuiz – Palma del Río, Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1,519 €/l

Precio de la gasolina hoy 9 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada estas son las gasolineras más baratas para hoy:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,319 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,319 €/l Plenergy – Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,319 €/l

– Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,319 €/l Tamoil – Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,339 €/l

– Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,339 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l Alcampo Motril – Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l

– Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l Sur-Oil – Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,359 €/l

– Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,359 €/l Low Cost Tiburonoil – Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l

– Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l Minioil Albolote – Albolote, Calle Motril, parcela 243 – 1,359 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l Tamoil – Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,459 €/l

– Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,459 €/l AM97 Plus S.L. – Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l

– Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l A. Aguaza – Cúllar, Carretera N-342, 156 – 1,529 €/l

– Cúllar, Carretera N-342, 156 – 1,529 €/l Fueling – Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l

– Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,539 €/l

– Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,539 €/l ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,539 €/l

– Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,539 €/l Alcampo Motril – Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l

– Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l ASC Carburantes – Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,559 €/l

– Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,559 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,559 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,387 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,387 €/l Plenergy – Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,387 €/l

– Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,387 €/l Petroprix – Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,419 €/l

– Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,419 €/l Cosafra – Huétor Tájar, Carretera de Loja km 0,600 – 1,429 €/l

– Huétor Tájar, Carretera de Loja km 0,600 – 1,429 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l Andaluza de Transportes SCA – Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,450 €/l

– Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,450 €/l Tamoil – Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,459 €/l

– Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,459 €/l Gaia – Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,459 €/l

– Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,459 €/l Carba – Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,459 €/l

– Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,459 €/l E.S. Minioil – Baza, Carretera de Murcia, s/n – 1,459 €/l

Mapa con las gasolineras más baratas de Andalucía

Ahora ya sabes dónde repostar si estás hoy martes 9 de junio en Andalucía, pero no están todas las ciudades, localidades o municipios, de modo que si quieres visitar alguna zona, te recomendamos entrar en el Geoportal de gasolineras y donde encontrarás un buscador, puedes elegir el municipio y el tipo de combustible y podrás ver el resultado en forma de listado como los mostrados, pero también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de Sevilla: