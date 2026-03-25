La mala gestión del Gobierno de Sánchez deja a Málaga sin albergar la sede de la Autoridad Aduanera de la UE

Málaga vuelve a quedarse a las puertas de Europa en uno de sus grandes objetivos internacionales. Tras no conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2016, perder la Exposición Internacional de 2027 y renunciar a acoger partidos del Mundial de 2030, la ciudad tampoco ha logrado superar ahora la primera fase para albergar la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA).

La candidatura malagueña, defendida en Bruselas como una propuesta «sólida y competitiva», no ha pasado a la fase final, a la que sí llegaron Roma y Lille. Finalmente, la ciudad francesa ha sido la elegida en la votación conjunta del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

En esta fase inicial, cada institución tenía que seleccionar a sus dos candidaturas favoritas para llevarlas a la etapa final del proceso. El desenlace fue el mismo en ambos casos: Roma, por parte de Italia, y Lille, en representación de Francia, siguieron en la carrera y se jugaron el apoyo definitivo de los representantes de los dos colegisladores europeos.

Según fuentes del PP del Parlamento Europeo, el poco apoyo para la candidatura malagueña se debe a la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Desde el PP contemplamos una vez más la decadencia y la poca influencia de España» dentro de las instituciones europeas. Los constantes casos de corrupción, la crisis ferroviaria que afecta sobre todo a Málaga y el escándalo del apagón han llevado a los dos colegisladores europeos a descartar a la capital.

Según el PP, la ciudad era una candidata perfecta para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la UE, por ser uno de los destinos turísticos y económicos más importantes de Europa a día de hoy, sin embargo, tras el descarte, «pierde una gran oportunidad para potenciar nuestro país» y la influencia de España dentro de la Unión Europea.

Criterios de la elección

Entre los criterios considerados en este proceso de selección se incluyen elementos fundamentales como el momento en que la infraestructura propuesta por cada candidatura podría estar completamente lista para albergar la EUCA, la accesibilidad del lugar y la disponibilidad de servicios educativos y sanitarios para el personal de la agencia y sus familias.

Los colegisladores europeos también debían evaluar otros factores relacionados con la instalación efectiva del organismo, como las oportunidades de acceso al mercado laboral y a la seguridad social para los familiares del personal trasladado, así como el necesario equilibrio geográfico en la distribución de las distintas agencias comunitarias entre los Estados miembros.