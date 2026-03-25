El Ayuntamiento apuesta por la final del Mundial en Madrid: «No entenderíamos que no la tuviera»

Madrid está lista para acoger una final del Mundial de Fútbol de 2030. La FIFA quedó encantada con el Santiago Bernabéu durante su visita a la capital de España. La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, comentó que desde el Ayuntamiento continúan «trabajando muchísimo» y «haciendo los deberes» para que Madrid sea sede de la final del Mundial. También reconoció que no entenderían «un Mundial que no tuviera su final en Madrid».

Cea resaltó que Madrid ha obtenido «la mejor puntuación de todas las sedes» por parte de la FIFA en sus visitas periódicas. Fue durante la presentación del Campus Vicente del Bosque, en el Palacio de Cibeles, la concejala ha insistido en que se sigue trabajando mano a mano con la FIFA y con la Federación Española. «Sabéis que tenemos la mejor puntuación de todas las series que ha hecho FIFA para cada una de las sedes», ha trasladado a la prensa.

«Estamos convencidos de que Madrid es el mejor sitio para albergar la final del Mundial. No entenderíamos un Mundial que no tuviera su final en Madrid, pero la decisión no es nuestra. Lo que puedo decir es que los deberes los estamos haciendo», ha declarado Sonia Cea.

A lo que ha sumado que Madrid reúne las condiciones para albergar unos Juegos Olímpicos. «Esta ciudad está haciendo el trabajo para que, en el momento que sea, Madrid esté preparada», ha asegurado la concejala.