El kebab del terror en Granada: detienen a su dueño tras encontrarse drogas, insectos y carne podrida

Lo que comenzó como una inspección rutinaria por posibles deficiencias higiénico-sanitarias terminó destapando un punto de cultivo y distribución de drogas en un establecimiento de kebab en Granada. La Policía Local ha detenido al responsable del negocio tras localizar una plantación de marihuana, diferentes sustancias estupefacientes y un enganche ilegal a la red eléctrica en el interior del local, que ya ha sido precintado.

La actuación se llevó a cabo durante la noche del miércoles, en torno a las 22:00 horas, cuando agentes de la unidad de Medio Ambiente inspeccionaban el establecimiento situado en el distrito Genial, para comprobar el estado de sus instalaciones y las condiciones en las que se manipulaban los alimentos.

Nada más acceder al negocio, los agentes detectaron numerosas irregularidades sanitarias. Entre ellas, la presencia de insectos, alimentos almacenados sin el etiquetado obligatorio, frigoríficos apagados que comprometían la cadena de frío y freidoras con un aceite en un avanzado estado de degradación, circunstancias que suponían un riesgo para la salud de los clientes.

Durante la inspección, los agentes trataron de acceder a una estancia situada en la parte trasera del establecimiento. Sin embargo, un perro de raza potencialmente peligrosa (PPP) custodiaba la entrada de dicha habitación. Desde la puerta, los policías ya pudieron observar varios recipientes con unas sustancias que levantaron las primeras sospechas.

Una vez que una empleada retiró al animal, los agentes comprobaron que los envases contenían cerca de 690 gramos de marihuana. Ante la magnitud del hallazgo, solicitaron el apoyo de la Unidad de Intervención para realizar un registro más exhaustivo del inmueble.

Un gran alijo de droga

La inspección permitió descubrir un cultivo de 88 plantas de marihuana instalado en el interior del establecimiento. Además, los policías intervinieron más de 80 gramos de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, MDMA y metanfetamina. También fueron localizadas balanzas de precisión, utilizadas presuntamente para preparar las dosis, y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Los agentes comprobaron igualmente que el local estaba conectado de manera fraudulenta a la red eléctrica mediante un enganche ilegal, utilizado para abastecer el cultivo sin asumir el coste del consumo. Como consecuencia de todo ello, el propietario del establecimiento fue arrestado como autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. El establecimiento, por su parte, quedó clausurado y precintado hasta que se resuelva el correspondiente procedimiento administrativo y judicial.