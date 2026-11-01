Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía, espera un giro hacia el sol, según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, se prevé un día marcado por cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, lo cual podría traer algunas precipitaciones débiles en la primera mitad del día. Sin embargo, se espera que durante la tarde estos cielos tiendan a quedar poco nubosos. Aunque las temperaturas mínimas puedan ascender en el valle del Guadalquivir, el resto de la región notará un ligero descenso o se mantendrá sin cambios. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de noviembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo en Sevilla se presentará despejado y sereno a lo largo de esta jornada, como si despertara perezoso al sol que asoma tímidamente a las 07:48. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima por la mañana y alcanzarán un agradable máximo de 29 grados durante el día, brindando un entorno cálido y acogedor. El viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada pero constante de 10 km/h, aportará un ligero alivio al calor, aunque no se espera ninguna precipitación que pueda enturbiar el panorama.

A medida que avance la jornada, el ambiente se tornará más cálido, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta 29 grados, aunque la noche bajará a los 15 grados, ofreciendo un respiro tras el calor del día. La humedad, que rondará un 30% en su mínimo, evitará que se sienta pesado el ambiente, permitiendo disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:25. Sevilla invita a salir y disfrutar de este día lleno de radiante luz y temperaturas agradables, donde la naturaleza parece celebrar la armonía del tiempo.

CÃ³rdoba: inestabilidad con viento y posibles lluvias

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo una atmósfera cargada de inestabilidad. El cielo, anfibio entre claros y nubarrones, presagia la llegada de un viento fuerte que puede alterar la rutina de los paseantes. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se deslizan desde un fresco 9°C hasta alcanzar los 25°C en su punto álgido. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por la calidez aparente, ya que la amenaza de lluvias y vientos intensos se asoma.

Tras un comienzo relativamente tranquilo, el clima se tornará más impredecible por la tarde. Con ráfagas que pueden superar los 30 km/h y una humedad que puede rozar el 100%, la sensación térmica podría descender notablemente. Este es un día para mantener a mano el paraguas y estar preparado para cambios repentinos.

En Huelva, cielo soleado y nubes pasajeras

La jornada transcurre con tiempo estable, donde se alternarán momentos soleados con algunas nubes pasajeras, sin la amenaza de lluvias. Las temperaturas se mantendrán templadas, alcanzando los 27 grados en su momento más cálido y bajando a 12 grados por la noche. El viento será ligero, creando una sensación agradable en el ambiente.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o las calles de la ciudad. La calma que se respira invita a realizar actividades al aire libre, haciendo de este un momento ideal para compartir con amigos o familiares.

Día soleado y tranquilo para disfrutar en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz arranca con un amanecer sereno a las 07:48, bajo un cielo despejado que prometía un día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados, con una sensación térmica similar, lo que hará que la mañana se sienta fresca y cómoda. A lo largo del día, el viento soplará de manera constante, alcanzando velocidades de 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, así que se recomienda disfrutar de este tiempo al aire libre, pero con precaución ante el viento.

Por la tarde, el cielo se mantendrá igualmente despejado, ofreciendo una calidez agradable que hará que la temperatura se eleve, pero sin humedad excesiva. Con una humedad relativa que rondará el 45 %, el ambiente será ligero y perfecto para actividades al aire libre. La puesta del sol a las 18:28 nos dejará una jornada con más de diez horas de luz, ideal para aprovechar el tiempo en la costa gaditana. En definitiva, se espera un día placentero y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza de Cádiz.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, una suave brisa y temperaturas rondando los 12 grados, creando un ambiente agradable para empezar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 23 grados por la tarde, lo que promete un clima muy placentero. Se recomienda salir con ropa ligera y disfrutar de los rayos del sol, perfectos para un paseo por la ciudad.

Chubascos matutinos y mejora vespertina en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo una frescura notable, con mínimas de 16 grados, antes de que el sol empiece a calentar y alcance una temperatura máxima de 24 grados a lo largo de la jornada. Sin embargo, no olvidemos que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, con una alta probabilidad de lluvia del 95% en las primeras horas.

A medida que avanzamos hacia la tarde, las precipitaciones serán mucho menos probables, con sólo un 5% de posibilidad. La sensación térmica también será más cálida, alcanzando los 24 grados, mientras que el viento de dirección este soplará a una velocidad moderada de 15 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante la humedad relativa que alcanzará el 95%.

Granada: cielo nublado con sol en camino

Las primeras horas de la jornada en Granada se presentan con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura ronda los 10°C, creando un ambiente fresco y agradable. A medida que avanzamos hacia la mañana, el sol irá asomando, aunque la probabilidad de lluvia permanece en un 30%, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un leve descenso en la temperatura.

A lo largo del día, el tiempo mejorará ligeramente, alcanzando hasta 21°C por la tarde. Sin embargo, las brisas suaves del noreste con ráfagas que no superan los 15 km/h pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es un buen día para salir abrigados pero cómodos, ¡no olvides gafas de sol para disfrutar del paisaje!

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un ambiente tranquilo en Almería, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avance la mañana, el cielo se irá despejando y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, ideal para disfrutar del sol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que habrá un leve aumento de viento del sureste, que soplará a unos 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Anticipamos una tarde sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar, ya que la humedad bajará a niveles cómodos. Con la puesta de sol a las 18:12, la velada promete ser apacible, ideal para paseos en la costa o encuentros con amigos.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET