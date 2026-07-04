Cielos despejados y viento fuerte en Andalucía: previsión de AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán la jornada de hoy, 4 de julio de 2026, en buena parte de Andalucía, a excepción de las sierras del norte donde se espera algo de nubosidad de evolución. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas localmente en descenso y máximas que pueden ascender en algunas áreas. Los vientos, en su mayoría flojos y variables, se concentrarán en la componente este, con intervalos moderados en Málaga y Sevilla, mientras que Cádiz experimentará un levante fuerte con rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de julio

Cielo parcialmente nublado y calor intenso en Sevilla

Las nubes se asoman tímidamente en el cielo de Sevilla, con un manto azul que se irá intensificando a lo largo del día. Este 7 de octubre promete una jornada cálida, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en su punto álgido. Aunque no hay riesgo de lluvias, el viento del oeste soplará con fuerza, creando ráfagas que podrían sorprender a más de uno, así que es recomendable asegurarse de que el sombrero no se vuele.

A medida que el sol comienza su desfile por el horizonte, desde su salida a las 07:08 hasta su despedida a las 21:48, la sensación térmica se disparará, especialmente en las horas centrales del día. El ambiente se sentirá denso por la alta humedad, dejando un toque cálido en la piel. En la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de 38 grados, mientras que por la noche, la suave brisa permitirá un leve alivio con mínimas de 25, ideal para disfrutar de una velada bajo las estrellas.

Córdoba: nubes y viento intenso a lo largo del día

Las calles de Córdoba despiertan con un aire inusualmente intenso, presagiando un día de cambios. La luz del sol se asoma entre nubes grises, trayendo consigo el murmullo del viento que ya comienza a hacer su presencia. Durante la mañana, el cielo se presenta cubierto, con temperaturas que rondan los 22 grados, pero a medida que avanza el día, el viento se intensificará y las ráfagas podrían alcanzar hasta 50 km/h.

En contraste, la tarde traerá consigo una notable inestabilidad. Se espera un descenso térmico que podría hacer sentir una sensación térmica de hasta 42 grados, mientras la humedad podría elevarse, generando un ambiente pesado. Con una probabilidad de lluvia del 40%, es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

En Huelva, cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos que transitarán entre despejados y ligeramente nublados. Las temperaturas oscilarán del suave frescor matutino a un ambiente más cálido en la tarde, con leves y ocasionales ráfagas de viento que no alteran la tranquilidad del día.

Este es un momento perfecto para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, aprovechando el agradable solecito que acompaña la jornada. La atmósfera invita a tomarse un respiro y disfrutar de la simpatía del entorno sin preocupaciones.

Ambiente caluroso y ventoso hoy en Cádiz

El amanecer en Cádiz trae consigo un cielo parcialmente nublado que promete un día cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 35 grados. La ausencia de lluvia se mantiene presente, lo que permitirá disfrutar de la jornada al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento soplará con cierta fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 36 grados, creando una atmósfera calurosa, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá ligeramente nublado, permitiendo algunas horas de sol que se extenderán desde las 07:12 hasta las 21:46, aportando un total de más de 14 horas de luz. La humedad relativa variará, alcanzando un 50%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. No se prevén lluvias ni por la mañana ni por la tarde-noche, por lo que será un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Jaén: cielo claro y calor intenso

En la ciudad de Jaén, la mañana se presenta despejada y cálida, con temperaturas que arrancan en 23 grados, ofreciendo un ambiente agradable y soleado. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados, manteniendo el cielo claro y sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Recuerda llevar contigo agua y vestimenta ligera para enfrentarte con comodidad a las altas temperaturas de la tarde y aprovechar al máximo tu jornada.

Cielo despejado y brisa fresca en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de una mañana fresca, con temperaturas que rondarán los 22 °C. Sin embargo, a medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 32 °C por la tarde, mientras una ligera brisa del sureste añadirá un toque refrescante a la jornada.

Aprovechando el buen clima, se recomienda salir y disfrutar del aire libre, aunque es importante tener en cuenta que la humedad podría alcanzar niveles altos, así que hidratarse será fundamental. La noche regresará con temperaturas más suaves, manteniendo la agradable sensación térmica que caracterizó el día.

Granada: cielo despejado y calor confortable

Esta mañana en Granada, el tiempo se presenta con cielos despejados y una brisa ligera, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas, agradables, rondan los 21 grados, ofreciendo una sensación de confort que animará a muchos a salir.

A medida que avanza el día, el ambiente seguirá siendo cálido, con máximas que alcanzarán los 37 grados en su punto más alto. Los cielos continuarán despejados, así que no olvides llevar gafas de sol y un sombrero para protegerte del sol radiante. ¡Excelente día para disfrutar de la ciudad!

Almería: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que anunciará una jornada espléndida en Almería. Con temperaturas frescas que rondan los 25 grados, el viento soplará suave desde el este a 20 km/h, llevando consigo la calidez de la tarde que podría alcanzar los 33 grados.

Sin embargo, a medida que avanza el día, es recomendable aprovechar las horas matutinas para disfrutar del aire libre, ya que el viento podría intensificarse con rachas de hasta 40 km/h. La humedad notablemente baja también indicará un ambiente agradable, ideal para disfrutar de la puesta del sol a las 21:32.