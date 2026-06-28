Cielos despejados y tormentas en las sierras de Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz hoy, 28 de junio de 2026. Sin embargo, en las sierras orientales se espera nubosidad de evolución diurna, donde son probables chubascos y tormentas ocasionales, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas mostrarán un ligero ascenso en la vertiente atlántica y un ligero descenso en el interior del tercio oriental. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados por la tarde y rachas ocasionalmente muy fuertes en las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo sevillano se presentará despejado y brillante, invitando a disfrutar de un día espléndido con temperaturas que alcanzarán hasta los 37 grados. A primera hora de la mañana, el sol se desperezará sobre la ciudad a las 07:05, ofreciendo una calidez de 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad que se sentirá en el ambiente. Suave brisa de dirección variable, con rachas que podrían envolvernos, nos acompañará durante la jornada.

Ya por la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 35 grados, creando un ambiente cálido que podría llegar a ser algo pesado en los momentos más calurosos. La jornada concluirá con la puesta de sol a las 21:48, momento perfecto para disfrutar del fresco que trae consigo la noche. En resumen, se anticipa un día de buen tiempo, sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

Córdoba: cielo cambiante con probables chaparrones

En las primeras horas de la jornada, Córdoba despierta con un aire inquieto, anunciando sorpresas bajo un cielo que va de despejado a nublado. A medida que avanza el día, el termómetro oscilará entre los 20 y los 38 grados, con ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h, lo que podría alterar la tranquilidad de la mañana.

La tarde trae consigo una notable caída en la temperatura y aunque la probabilidad de lluvias es baja, la humedad será intensa, llegando hasta el 80%. Este contraste presenta un desafío para los que piensan disfrutar del aire libre: no olviden llevar paraguas, ya que las nubes pueden decidir regalar algún chaparrón inesperado.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados. Aunque hay algunas nubes, no se esperan lluvias y el viento soplará con suavidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las temperaturas son perfectas para estar en movimiento. Aprovecha estas horas de tranquilidad para desconectar y disfrutar de la belleza local.

Ambiente cálido y fresco ideal para pasear en Cádiz

Este precioso día en Cádiz comienza con un amanecer tranquilo y despejado, a las 07:09, donde la temperatura mínima se sitúa en 22°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura subirá, alcanzando un máximo de 27°C por la tarde. Con una baja probabilidad de lluvia y sin nubes que oscurezcan el cielo, el ambiente promete ser fresco y agradable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la humedad podría sentirse algo pesada, alcanzando hasta un 90%.

Las temperaturas se mantendrán estables durante todo el día, con registros de 22°C por la mañana y 25°C en la tarde y noche, por lo que los gaditanos disfrutarán de una jornada cálida antes del atardecer a las 21:47. Además, el viento, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más cálida, alcanzando hasta 30°C. ¡Es un excelente día para disfrutar al aire libre!

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

Este martes en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido que hará que la temperatura mínima ronde los 25 grados. No obstante, se prevé que a lo largo del día la sensación térmica alcance hasta los 36 grados, mientras que la brisa permanece casi imperceptible.

Con una ligera probabilidad de lluvia en la madrugada que se reduce durante la tarde-noche, se espera que el tiempo se mantenga estable. Será un buen momento para disfrutar al aire libre, así que no olviden aplicar protector solar y llevar agua para hidratarse.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas oscilando alrededor de los 23°C. A medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá, alcanzando los 30°C por la tarde, con un leve aumento en la humedad.

Sin embargo, a lo largo de la jornada, el viento del sureste soplará a unos 15 km/h, aportando un toque de frescura. Se recomienda llevar una botella de agua, ya que el calor intensificará la sensación térmica y aprovechar la mañana para actividades al aire libre antes de que la tarde imponga su calor.

Granada: ambiente agradable con brisas suaves

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas, alcanzando los 23 grados. A medida que avance el día, se espera que el ambiente se mantenga agradable, con una máxima que podría llegar a los 36 grados, teniendo unas ráfagas de viento suaves que aportarán algo de confort. Aunque hay una baja probabilidad de lluvia, la jornada se puede disfrutar al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar ropa ligera.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que promete un inicio de jornada agradable en Almería. A medida que avance el día, la temperatura se elevará, alcanzando una máxima de 30 °C por la tarde, mientras el viento del sureste soplará suavemente, aportando frescura en los momentos más cálidos.

Sin embargo, se anticipa que hacia la tarde-noche, la temperatura comenzará a descender y será recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica bajará a 22 °C. La humedad relativa se mantendrá Variable, pero no se esperan precipitaciones, lo que sugiere un día mayormente seco y propicio para disfrutar al aire libre.