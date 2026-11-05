Andalucía: cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas según AEMET, con cambios hacia la tarde

En el conjunto del territorio andaluz, los cielos lucirán nubosos con probabilidades de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente durante la primera mitad del día. A medida que avance la jornada, se espera una tendencia hacia la reducción de nubes, con algunas nubes altas en la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán localmente en Jaén, mientras que en la vertiente mediterránea descenderán. Los vientos serán flojos, incrementándose en intensidad en el valle del Guadalquivir y el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de noviembre

Calor y sol a lo largo del día en Sevilla

El cielo se despereza lentamente mientras el sol, que asomará a las 07:52, promete una jornada calurosa en Sevilla. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, marcando una sensación térmica fresca, aunque el ambiente se irá cargando con una humedad que superará el 80%. La brisa será suave, con rachas que no sobrepasarán los 15 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino sin preocupaciones de lluvia, ya que no se prevé ningún chubasco.

Ya por la tarde, el calor se intensificará con una máxima cercana a los 24 grados y el cielo se mostrará despejado y brillante. La humedad podrá sentirse pesada, pero el tiempo seguirá invitando a salir al exterior, con el sol despidiéndose a las 18:21. Así que aprovechemos esta jornada cálida y luminosa, perfecta para disfrutar del encanto sevillano.

CÃ³rdoba: nubes y chubascos matutinos con viento

El cielo cordobés despierta con un halo de incertidumbre, como si las nubes estuvieran conspirando para alterar la rutina diaria. La mañana promete una mezcla de chaparrones y ráfagas de viento del sur que podrían desestabilizar los planes de quienes salgan a la calle, mientras las temperaturas oscilan entre los 9 y los 22 grados.

A medida que avanza el día, la situación se torna más tranquila, pero no sin antes dejar un rastro de inestabilidad por la mañana. Con una probabilidad de lluvia del 80% hasta el mediodía y vientos que alcanzan los 35 km/h, es recomendable llevar paraguas en esta jornada caracterizada por una sensación térmica que puede caer hasta los 8 grados.

En Huelva, día templado y agradable con brisa

El tiempo se presentará estable a lo largo de la mañana y la tarde, con algunas nubes que no alterarán el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados, ofreciendo un día templado y agradable con una ligera brisa que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en algún parque local. Será un día perfecto para realizar actividades cotidianas en un entorno tranquilo y agradable, aprovechando el buen tiempo.

Agradable jornada para el aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo que se presenta parcialmente nublado y una temperatura mínima de 17 grados que se siente un poco más fresquita por la humedad, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 21 grados en su punto más cálido. Con muy poca probabilidad de lluvia durante la mañana, el viento soplará de forma suave desde el oeste a una velocidad de 15 km/h. A medida que avanza la jornada, se prevé que la temperatura máxima toque los 22 grados, creando un ambiente agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, ofreciendo un respiro del sol. La probabilidad de lluvia será nula y la humedad se mantendrá moderada, haciendo que el ambiente no sea excesivamente pesado. Con temperaturas que se irán estabilizando entre 19 y 20 grados, esta jornada será ideal para disfrutar del aire libre, dejando atrás el frescor de la mañana. El sol saldrá a las 07:52 y se pondrá a las 18:24, brindando más de diez horas de luz para aprovechar al máximo el día.

JaÃ©n: cielos nublados y lluvias por la mañana

Las nubes cubrirán el cielo de Jaén durante la mañana, con una sensación de frescura que hará que la temperatura mínima se sienta alrededor de 12 grados. A medida que avanza el día, se prevén lluvias, sobre todo hasta el mediodía, con temperaturas que no superarán los 20 grados. Sin embargo, la tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y sin lluvia, lo que permitirá disfrutar de un bonito final de jornada. Se recomienda llevar un abrigo ligero por la mañana y no olvidar el paraguas antes de salir.

Cielo nublado y posibles chubascos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo nublado y temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 23 grados por la tarde, mientras que el viento soplará de forma moderada del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

No se descartan chubascos intermitentes desde media mañana, aunque la probabilidad de lluvias disminuye considerablemente hacia la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas en la mochila, pero el clima se tornará más amable al caer el sol, haciendo que la noche sea más agradable con temperaturas alrededor de los 14 grados.

Granada: cielo despejado y buen ambiente

La mañana en Granada se presenta con una ligera bruma que podría dar lugar a algunas nubes dispersas, manteniendo una temperatura agradable de alrededor de 9 grados. A medida que avance el día, se espera un cielo más despejado, lo que permitirá que los termómetros alcancen hasta 20 grados.

Para disfrutar de la jornada, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas, pero no olvide que el sol puede brillar con fuerza al mediodía. Con la probabilidad de lluvia en la tarde-noche prácticamente nula, será un buen día para disfrutar al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo soleado con nubes al atardecer

Las primeras horas traen un cielo soleado que promete una jornada agradable en Almería. La mañana arranca fresca con 15°C, pero a medida que avance el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 23°C por la tarde, mientras las nubes empiezan a hacer acto de presencia.

Sin embargo, la tarde mantendrá el buen tiempo, sin probabilidad de lluvia, así que es un momento ideal para disfrutar al aire libre. Con un viento del SO que sopla a 20 km/h, se recomienda llevar una chaqueta ligera para aprovechar la frescura de la tarde.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

La región de Poniente y Almería Capital presenta un aviso de lluvias de nivel amarillo con riesgo moderado.