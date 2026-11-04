AEMET: Lluvias intensas y cielos nublados en Andalucía, con vientos flojos y descenso de temperaturas

La jornada del 4 de noviembre de 2026 traerá cielos poco nubosos en el tercio noroccidental de Andalucía, mientras que en buena parte del territorio se espera un panorama muy nuboso. Habrá chubascos ocasionales, notablemente intensos y persistentes en el litoral mediterráneo oriental y el área del Estrecho, donde incluso podrían presentarse tormentas. Las temperaturas descenderán, especialmente en el interior de Almería y los vientos serán mayormente flojos, con ráfagas moderadas de levante en la costa.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de noviembre

Cielos despejados con probabilidad de lluvia en Sevilla

La jornada en Sevilla se presenta con un cielo que se despereza lentamente, permitiendo que la luz del sol se asome tímidamente tras la mañana. A primera hora, la temperatura se mantiene agradable, rondando los 12 grados, con viento suave del sur que apenas roza los 15 km/h. Sin embargo, a medida que avanza el día, el ambiente se tornará progresivamente más cargado, con probabilidades de chubascos por la tarde-noche, así que es recomendable estar preparado por si el cielo decide sorprendernos.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 26 grados, ofreciendo una sensación térmica similar gracias al calor acumulado. El viento podría intensificarse un poco, aunque seguirá siendo en general moderado. Al soltar su luz sobre la ciudad, desde las 07:51 hasta las 18:22, Sevilla nos regalará horas de luz a la espera de que la tarde-noche traiga consigo esa posible lluvia que nos recuerda que la primavera es caprichosa.

CÃ³rdoba: cielo nublado y chubascos esperados

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que presagia un día inestable. Aunque el sol asoma tímidamente, las nubes comienzan a acumularse, dejando entrever que la mañana puede estar marcada por algunos chubascos. A medida que avancen las horas, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 65 % en total.

La mañana se presentará con temperaturas suaves que rondan los 11 °C, pero en la tarde el termómetro podría ascender hasta los 24 °C. No obstante, la sensación térmica de 24 °C será engañosa, ya que el viento del sur, aunque moderado, podría traer ráfagas de hasta 30 km/h. Con un 50 % de posibilidades de lluvia en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas si se tiene planificada una salida.

En Huelva, cielo despejado y tarde agradable

El tiempo se presentará estable durante la mañana, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A medida que avance la tarde, algunas nubes no serán una sorpresa, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 23 grados, manteniendo una sensación térmica cómoda.

Un ambiente ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre. Con la brisa leve que se espera, será un buen momento para disfrutar de una agradable jornada y relajarse en los espacios verdes o cafés locales.

Cielo cubierto con lluvia probable en CÃ¡diz

La jornada amanece en Cádiz con un cielo mayormente cubierto, mientras el sol comienza a despuntar a las 07:51. La temperatura mínima se sitúa en 18°C, pero la humedad relativa alcanza el 70%, dando lugar a un ambiente algo pesado. A lo largo de la mañana, existe una probabilidad de lluvia del 75%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del sureste a unos 10 km/h, sin grandes ráfagas, lo que mantendrá la sensación térmica alrededor de 20°C.

La tarde se presentará un tanto más fresca, con máximas que alcanzarán los 22°C y un cielo que se despejará parcialmente. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumenta al 90% hacia la noche. Aunque la temperatura se mantenga estable, el ambiente se sentirá húmedo. La puesta del sol se dará a las 18:25, ofreciendo unas 10 horas de luz en esta jornada variada.

JaÃ©n: cielo cubierto y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto que invita a la reflexión, con temperaturas que rondan los 11 grados y una sensación térmica ligeramente más fresca. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se torne más inestable, con la posibilidad de lluvias a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán los 23 grados.

Aprovecha la mañana para salir abrigado, pero no te olvides del paraguas, ya que las nubes cargadas prometen sorpresas. Aunque el viento soplará suave del sureste, es mejor prepararse para un cambio en la atmósfera hacia la tarde-noche.

Chubascos intensos y viento suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el calor se hace más presente, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados, aunque hay que estar preparados para que a partir de la tarde se pronostiquen chubascos intermitentes con una probabilidad de lluvia del 100 por ciento.

El cielo se oscurecerá y el viento del norte soplará suavemente, aportando una sensación térmica de hasta 21 grados. A lo largo de la tarde-noche, será prudente tener a mano un paraguas, ya que se espera que las precipitaciones sean más intensas. La humedad también será notable, alcanzando niveles máximos del 90 por ciento.

Granada: ambiente nublado con lluvia probable

La mañana en Granada se presentará con un cielo cubierto y una temperatura fresca que rondará los 10 grados, acompañada de una sensación térmica que puede bajarse hasta los 9. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, advirtiendo la llegada de lluvias en la tarde-noche con una probabilidad del 80%. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para afrontar las inclemencias. A pesar del mal tiempo, no habrá que olvidar disfrutar de los momentos tranquilos que la ciudad puede ofrecer.

AlmerÃ­a: cielos nublados y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo algo nublado, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el termómetro comenzará a subir, alcanzando hasta 21 grados por la tarde, aunque no sin la amenaza de chubascos intermitentes que se prevén desde media mañana y se intensificarán en la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia será total.

Con el viento soplando suavemente desde el sur a 10 km/h, se recomienda llevar paraguas para la tarde y vestirse en capas, ya que la sensación térmica puede variar entre los 15 y 22 grados. La humedad, que podría llegar al 90%, aportará un ligero contraste a un día que, aunque comenzó fresco, finalizará con un ambiente más cambiante y húmedo.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET