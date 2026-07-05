La AEMET avisa de una nueva ola de calor que convertirá Andalucía en «el Sáhara» con temperaturas superiores a los 40ºC

Convertirá Andalucía en el Sahara la AEMET lanza un importante aviso ante una nueva ola de calor que convertirá Andalucía en el Sáhara con temperaturas superiores a los 40ºC. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar con algunos elementos que serán esenciales. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Estos días en los que el tiempo se convierte en un giro destacado de guion, podremos empezar a visualizar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será esencial que tengamos por delante. Una novedad plena que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en unos días en los que las altas temperaturas se convertirán en un auténtico problema. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad en los que realmente cada gesto cuenta. El aviso de la AEMET nos sitúa en un tiempo en el que las temperaturas no van a dejar de subir y suponen un riesgo para la población.

Una nueva ola de calor obliga a la AEMET a lanzar un aviso

Un importante aviso llega desde la AEMET, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno, en unos momentos en los que el aumento de las temperaturas acabará siendo una realidad.

Llega un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Las altas temperaturas pueden acabar siendo un problema que irá en aumento y que puede ser lo que nos marque muy de cerca.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Una novedad plena que podría acabar dejando a esta zona del país convertida en un auténtico horno ibérico en muchos sentidos.

Llega un destacado cambio que, sin duda alguna, podría convertir este día en algo muy diferente. A partir de hoy las alertas por calor intenso se suceden en Andalucía.

Andalucía se convertirá en el Sahara con temperaturas superiores a 40ºC

Temperaturas superiores a 40ºC es lo que podemos saber en estos días en los que el tiempo acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que nos sumergirán de lleno en un tiempo en el que todo puede ser posible.

La AEMET activa una importante alerta ante lo que está por llegar, tal y como nos explican: «Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en general con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables. Levante fuerte en la provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas significativamente altas en el interior y en el litoral atlántico. Rachas muy fuertes de levante en la provincia de Cádiz».

Los expertos de la AEMET no dudan en ampliar esta alerta a determinados puntos del país: «Continúa la situación de estabilidad y la ola de calor, con ello, los cielos despejados o poco nubosos, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la Península y Baleares. Crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando algún chubasco aislado en zonas de montaña. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

Ascenso de las máximas en el tercio norte, que puede ser notable en el alto Ebro y Navarra. Descensos en el este de la meseta sur y costa occidental gallega, con pocos cambios en el resto. Mínimas, sin cambios salvo ligeros ascensos en la mitad norte y Andalucía oriental. Se superarán los 36-39 grados en la mayor parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia se pueden alcanzar los 39-41 grados. Mínimas tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro y puntualmente en Galicia, que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados. Ascensos de las mínimas y máximas en Canarias, excepto en las más orientales, más acusados en medianías y cumbres que en los litorales. Máximas por encima de 34 en la provincia de Gran Canaria».

Las temperaturas no dejarán de subir: «Temperaturas muy altas, por encima de 34 en la provincia de Gran Canaria, los 36-39 grados, en buena parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas, incluso los 39-41 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y en el Ebro. Rachas muy fuertes (superiores a 80 km/h) de levante en el Estrecho».