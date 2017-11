Escupen en la boca a una unionista por presentarse con la bandera de España en la protesta independentista

Un manifestante independentista ha escupido a una señora que ha aparecido con la bandera de España al término de la manifestación separatista de la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Lo ha hecho porque, según su propio relato, le “han anulado 30 pedidos de su empresa” y “está harta”.

Uno de los manifestantes ha pasado por su lado para escupirle en la boca. “Estaba aquí y un señor que se ha calentado más de la cuenta me ha escupido dentro de la boca y me la he tenido que lavar”, ha asegurado. Tras el ataque, la mujer ha ido detrás de la persona que le ha escupido pero afortunadamente no se han vuelto a encontrar.

Una multitud se ha agolpado alrededor de la señora para gritarle y decirle que le “debería dar vergüenza lo que estaba haciendo”.

A pesar de ello, la mujer ha permanecido en el mismo lugar enjuagándose la boca con agua. Algunos de los asistentes a la protesta le han recriminado que no es “el sitio donde debería estar” y que parecía “estar buscando la exclusiva”.

La protesta ha colapsado la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por la prisión preventiva de los ex consellers, el ex vicepresidente Junqueras y los líderes de ANC y Òmniun Cultural. Lo han hecho en el marco de la huelga general convocada por el sindicato minoritario CSC.