Lo que no sabías sobre Amazon: 30 años de ventas y curiosidades

Amazon es la tienda online más grande del mundo, todo un gigante al que habitualmente tocamos en la puerta. 2024 marca el 30 aniversario de este comercio digital fundado por Jeff Bezos en Seattle, y que tuvo su humilde de origen en un garaje, como muchas otras compañías. Descubre cuáles son algunas de las curiosidades más interesantes de Amazon.

Algunas curiosidades de Amazon

La historia de Amazon nos recuerda de que pequeñas ideas pueden llegar a transformarse en imperios. Cuando el fundador de la compañía eligió el nombre, se debía a que deseaba que su incipiente comercio fuese tan extenso como el río Amazonas, y que fuese capaz de influir en los usuarios al igual que lo hace esa corriente de agua en su ecosistema. En un principio, su fundador también soñaba con llegar a vender en todo el mundo, y aunque comenzó con libros, pronto se di cuenta de que su negocio podía funcionar con otros artículos.

Obviamente, un libro fue lo primero que se vendió en la tienda. Llevaba por nombre «Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought», de Douglas Hofstadter. Esta venta tuvo lugar en julio de 1995, cuando Amazon aún era una pequeña librería online y Bezos empezaba a probar su modelo de negocio.

Lo que en un principio fue una librería, empezó a diversificar su modelo de negocio. Por ejemplo, una de las divisiones que actualmente genera más dinero es la de Amazon Web Services (AWS), ya que logra proporcionar una estructura digital tanto a gobiernos empresas. Por ejemplo, todos los datos proporcionados durante una carrera de Fórmula 1 tienen soporte de AWS.

Pero Amazon también es mucho más, ha desarrollado modelos de suscripción de éxito como Prime Video, Amazon Prime o los propios dispositivos Kindle, además de los Echo con Alexa.

Lo que realmente impacta de esta compañía es la capacidad de enviar los pedidos rápidamente, en algunas ciudades incluso dentro del mismo día. Para ello, ha invertido en tecnología de última generación para gestionar los almacenes. También está implementando la entrega mediante drones en algunos lugares del mundo.

Amazon también cuenta con un laboratorio de innovación que tiene por nombre Lab126. Este es el lugar de origen de los dispositivos Kindle o de los dispositivos Echo. Amazon es una empresa que está continuamente innovando y que ve la cultura del fracaso como una oportunidad de éxito. Por ejemplo, uno de los grandes fiascos de la compañía fue el Fire Phone, pero también supuso una oportunidad de crecer de otra manera. Demasiado tiempo duró en el mercado, 15 meses.

Amazon también trabaja, al igual que lo hace muchas compañías, en el compromiso de volverse una empresa neutra en emisiones de carbono. Mientras que Apple tiene fijada la fecha en 2030, Amazon tiene un reto mayor y ese objetivo pretende ser cumplido en 2040. La compañía está haciendo una importante inversión en parques teóricos y solares, destinados al alimentar todo su entramado alrededor del mundo.

30 años desde que Amazon fue fundada y veintinueve desde que ese primer libro llegó a manos de su comprador. Estas son algunas de las curiosidades de una compañía que es mucho más que un gigante en el que comprar cualquier producto.