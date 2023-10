Hoy le toca el turno al Echo Pop, más barato no lo encuentras

Si ayer nos hacíamos eco de que uno de los dispositivos estrellas de Amazon, el Echo Dot de 5ª generación, estaba en su precio mínimo, hoy le toca al turno a una de las incorporaciones que se ha presentado este año. Te contaos cómo puedes hacerte con él y todo lo que ofrece este gigante en cuerpo pequeño. El Echo Pop llama a tu puerta, ¿le abres?

Echo Pop, un benjamín a nanoprecio

Este dispositivo ha sido lanzado este año y se diferencia de la generación anterior en su diseño, que es el de una semiesfera. Sin embargo, esto ni le hace ser menos potente ni versátil, todo lo que tu Echo Dot tiene lo hace este Echo Pop. Disponible en 4 colores, puedes ver una review que elaboramos este verano y en la que reflejamos que nos causó unas gratas sensaciones.

Su altavoz de casi 2 pulgadas permite reproducir música con buena definición y que la voz de Alexa se escuche nítida y clara. Sorprende lo bien que se escucha para su tamaño tan pequeño. Son muchas las personas que se están introduciendo en el mundo de la domótica gracias a los dispositivos de Alexa. No solamente sirven para escuchar música desde tu teléfono móvil, también son un excelente acompañante o una forma de que tus hijos puedan interactuar con él. Si no, que se lo digan Pelayo, un niño sevillano con síndrome de Down que se ha convertido en un aspecto a la hora de utilizar los dispositivos Alexa.

Con un dispositivo como este, tienes la oportunidad, incluso de brindar tu casa ante los intrusos, conocer el estado del tiempo, despertar cada día con tu lista de reproducción favorita, o bien, que te proporcione ideas de un menú saludable. Alexa está para todo y no cabe duda de que la asistente de Amazon se perfila como una de las más etcéteras a la hora de ejecutar ciertas órdenes.

Ya puedes hacerte con este dispositivo que hoy alcanza su precio mínimo 20,99 €. Habitualmente, el precio es de 54,99 €, por lo que hoy tiene un descuento del 62 %. A ese precio es bastante complicado resistirse, puedes tener un Echo Pop en cada habitación o montarte tu propio sistema de audio por un precio bastante económico. Aprovecha la oportunidad si eres cliente Amazon Prime para tener este dispositivo en tu casa y que sea un buen aliado para realizar gran cantidad de tareas. Los dispositivos Alexa son una muestra de que la tecnología de consumo no tiene porque tener un precio elevado y proporciona soluciones a las cuestiones cotidianas.