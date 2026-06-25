FOSSA levanta 9,25 millones para acelerar el despliegue de satélites de comunicaciones seguras

FOSSA ha anunciado el cierre de una ronda de 9.25 millones de euros para acelerar su expansión internacional y reforzar el despliegue de sus capacidades satelitales soberanas a nivel global. La operación está liderada por Kibo Ventures y cuenta con la participación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT, Entidad Adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), Space Frontiers Fund II (con SPARX Asset Management Co., Ltd. como gestor), Indico Capital y WISeSAT.

Con esta inversión, refuerza la confianza en el crecimiento de FOSSA y en la consolidación de su modelo de negocio en un contexto de transformación acelerada del sector espacial internacional.

Los fondos se destinarán a consolidar el equipo, impulsar la expansión comercial iniciada en 2024, avanzar en nuevas capacidades orientadas a seguridad y defensa y continuar el despliegue de su constelación de 140 satélites en órbita baja.

La compañía, que ha superado los 50 empleados entre España y Portugal y ha lanzado más de 25 satélites desde su fundación, se encuentra en una fase de expansión operativa y tecnológica. El próximo lanzamiento, previsto en las próximas semanas, será el satélite número 26 de su constelación.

Fundada en 2020, FOSSA se ha consolidado como una de las compañías más activas del ecosistema espacial y de defensa europeo. La empresa desarrolla infraestructura tecnológica propia para conectividad satelital IoT, comunicaciones seguras y soluciones de inteligencia desde el espacio (SIGINT), con aplicaciones en energía, logística, agricultura, infraestructuras críticas y seguridad nacional.

Además, la empresa española con mayor número de satélites lanzados a órbita, superando a todos los operadores nacionales. Ha desarrollado la capacidad de desarrollar y fabricar constelaciones de satélites de entre 10 kg y más de 150 kg, además del despliegue de su propia red de IoT diseñada para ofrecer conectividad global y capacidades estratégicas en entornos sin cobertura terrestre.

«Gracias a FOSSA, pequeñas naciones, ministerios de Defensa y corporaciones globales pueden definir y ejecutar una estrategia espacial propia en pocos meses, mientras que la integración vertical de toda la cadena tecnológica nos ha permitido reducir los costes en un orden de magnitud. En pocos años hemos pasado de ser una startup a una compañía con presencia internacional, 25 satélites lanzados y tecnología que responde a necesidades reales de clientes industriales, institucionales y gubernamentales. Nuestro objetivo es consolidar a FOSSA como un referente europeo en infraestructuras espaciales soberanas», señala Julián Fernández, CEO y cofundador de FOSSA.

Innovación pionera

Esta ronda de financiación se produce en un contexto en el que el espacio adquiere un papel cada vez más relevante como infraestructura estratégica. La conectividad satelital, la observación de la Tierra, la inteligencia de señales y las comunicaciones seguras se consolidan como capacidades críticas para gobiernos y empresas en un entorno de creciente exigencia en autonomía tecnológica y resiliencia.

«Estamos muy satisfechos de incorporar nuevos inversores de referencia y de seguir contando con el apoyo de socios que han acompañado a la compañía desde etapas anteriores. Este respaldo confirma la solidez del proyecto, nuestra capacidad de ejecución y una visión de largo plazo», añade el CEO y cofundador.

«Europa necesita campeones tecnológicos capaces de reducir dependencias en sectores estratégicos. FOSSA ha demostrado que puede desarrollar y operar infraestructura espacial soberana con una velocidad y eficiencia excepcionales», explica Juan López Santamaría, partner en Kibo Ventures. Como parte de la ronda, Kibo Ventures se incorporará al consejo de administración.

En este ámbito, FOSSA ha reforzado su posicionamiento en defensa y seguridad, incluyendo su participación en el programa DIANA de la OTAN, donde ha sido seleccionada por sus capacidades en inteligencia electromagnética desde órbita baja y sus tecnologías de doble uso.

La compañía impulsa además su expansión internacional con la apertura de su tercera sede en Tokio, tras Madrid y Lisboa, y la firma de un acuerdo estratégico con Kanematsu Corporation para el despliegue de sus tecnologías en el mercado de defensa japonés.

Esta nueva ronda de 9.25 millones de euros asciende a casi 20 millones de euros la cantidad levantada por FOSSA desde sus inicios, y marca una nueva fase de crecimiento centrada en el escalado de la constelación, la expansión internacional y el desarrollo de capacidades avanzadas en comunicaciones e inteligencia desde el espacio.

Con esta operación, FOSSA refuerza su posicionamiento como uno de los actores europeos de referencia en infraestructuras espaciales, comunicaciones satelitales e inteligencia desde órbita baja, avanzando en el despliegue de soluciones para conectar, monitorizar y proteger activos IoT o críticos en todo el mundo.