Cómo optimizar la batería de tu iPhone para que dure todo el día

La pelea suele ser constante con la batería de nuestro iPhone, y por eso en este artículo quiero proporcionarte una serie de consejos útiles para que puedas tener suficiente energía para toda una jornada. Eso sí, siempre y cuando el uso sea el lógico, y no sesiones de seis horas seguidas viendo una serie documental en Netflix.

Vigila la batería del iPhone

Personalmente, considero que uno de los lugares por los que la energía se va sin que nos demos cuenta es la pantalla. Por esa razón, si tienes en funcionamiento la opción de Pantalla siempre activa, lo más recomendable es que apagues ese interruptor. La pantalla siempre activa está atenuada, pero no deja de ser energía inútil que se pierde para otras cuestiones.

Igualmente, adoptar el modo oscuro de manera permanente también es una buena medida para evitar que la batería se vaya drenando sin que te descuenta. Esto viene muy bien en el caso de que tu iPhone tenga ya algunos años y la salud de la batería no sea óptima

Por supuesto, vigilar que tanto el Wi-Fi como el Bluetooth no estén activados cuando no hace falta. En mi caso, el Bluetooth siempre está activo porque tengo un Apple Watch y es necesario para que haya sincronización. Pero en el caso del Wi-Fi, es salir de casa y comprobar que está desactivado. Evitarás que esa antena esté buscando redes de manera continua y, por tanto, que la batería tenga un desgaste significativo.

Bajar el brillo de la pantalla también ayuda a que la batería dure más tiempo y, por supuesto, evito los fondos de pantalla que tienen animaciones. Efectivamente, son impresionantes a la hora de verlos, pero yo siempre trato de buscar tener servicio, para algo bonito simplemente contemplo una obra de arte.

De la misma manera, suelo apagar las aplicaciones que se encuentran en el segundo plano, pero esta medida la hago en el caso de qué sea una aplicación que no voy a usar de manera inmediata. Se quiera o no, siempre se van recursos energéticos por ahí, mientras que podrías aprovecharlos para tener una duración de batería mayor.

Para finalizar, creo que la mejor gestión de la batería de un iPhone es hacer un uso consecuente. Es cierto que a veces tenemos el teléfono entre las manos y sabemos que no vamos a utilizarlo absolutamente para nada, desbloqueamos el dispositivo por puro aburrimiento, ver alguna notificación… Si hay algo que siempre funciona es tratar de no estar pendiente de todo lo que acontece en nuestro teléfono, no nos va la vida en ello. O al menos, no tanto como podamos llegar a pensar

De esta forma, puedes conseguir que la batería de tu iPhone te dé el rendimiento adecuado en todo momento, y evitar que a mitad de la jornada tengas que buscar un cable y un cargador.