Sandra Barneda desvela el concursante más farsante del programa de la Isla de las Tentaciones

Sandra Barneda ha desvelado quién es el concursante más farsante del programa en el que triunfa ‘La Isla de las Tentaciones’. La popular presentadora lleva varias ediciones conviviendo prácticamente con esas parejas que quieren poner a prueba su amor y lo hacen de la mejor manera posible con unas tentaciones a su alrededor. Algunas se rompen para siempre, pero otras salen reforzadas. En esta última edición ha habido un concursante que se ha llevado la palma, Sandra Barneda ha revelado que es el más farsante de todas las ediciones de la isla de las Tentaciones.

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas con más éxito de la televisión, gracias a él conseguimos conocer a todo tipo de parejas. Mujeres y hombres que llegan a una isla dispuestos a prometerse amor eterno, aunque en realidad pueden encontrarse algo radicalmente distinto.

Al frente de este espacio, conviviendo codo con codo e informando de todo lo que sucede en la isla está la gran Sandra Barneda. Una presentadora con muchas tablas que ha visto de todo, la experiencia es un grado y en este caso, Sandra ha podido conocer en primera persona uno de los grandes farsantes de la isla.

El caso de Javi es digno de estudio, consiguió engañar a la propia Barneda y hasta a la que fue su novia. Nadie hubiera esperado el desenlace que dejó al público helado y a la propia presentadora sin saber qué decir. La realidad es que Javi mintió en todo, hay pocos datos que sean reales de un hombre que se ha convertido en el gran farsante que pasa por este programa.

Claudia la que fue su pareja, dio un dato más: “Me siento engañada porque he estado con una persona que no sé quién es. Llevo dos años pensando que tiene una edad y resulta que tiene otra. Se ha sentado en mi casa por su cumpleaños y ha soplado unas velas que no correspondían a su edad”.

Javi decía que tenía 25 cuando en realidad tiene 28 años. Se quitó años y engaño de forma reiterada mostrando una imagen que nada tiene que ver con la que realmente es. Sandra Barneda reconoce que es el concursante de La isla de las tentaciones más farsante que ha conocido en sus años de experiencia en este tipo de reality.