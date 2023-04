El posible regreso de ‘Grand Prix’ está más presente que nunca con grandes novedades: así va a ser

Hace más de ocho años se publicó una noticia que todavía no se ha terminado de confirmar: el regreso de ‘Grand Prix’. La empresa Europroducciones, la productora que está detrás del concurso, ha negociado con varias cadenas como Antena 3 o Telecinco, es decir, TVE tiene mucha competencia. Incluso se ha barajado la posibilidad de que sea Netflix la que consiga firmar el contrato. El problema es que hay demasiadas dudas en el aire y la esencia de ‘Grand Prix’ debe cambiar radicalmente.

Elena Sánchez, la nueva responsable de RTVE, tiene “bastante interés” por el programa y está dispuesta a hacer una serie de sacrificios. Recientemente han explicado por qué ninguna cadena se atreve a comprar el formato. Los responsables del programa lo crearon en 1995 y la sociedad muy era diferente, así que deben hacer demasiados cambios antes de emitir nuevos episodios. El problema es que ningún directivo apuesta rotundamente en ‘Grand Prix’ si hay que modificar tanto su funcionamiento.

El nuevo ‘Grand Prix’ rechaza a Ibai Llanos

Según ha salido publicado, lo primero que ha dejado claro RTVE es que el nuevo ‘Grand Prix’ no puede tener a la tradicional vaquilla. Las nuevas leyes sobre los animales no permiten que ningún ser vivo participe en un juego tan polémico. Este no es el único aspecto que está generando controversia. Aseguran que quieren a Ramón García, su presentado original, entre otras cosas para mantener parte de la esencia. Lo que ninguna cadena admite es contratar a Ibai Llanos. Recordemos que el infuencer supuestamente está trabajando con Ramón para que vuelva el programa.

Aseguran que los responsables de Ecoproducciones, es decir, los dueños del concurso ven “muy complicado” que Ibai Llanos sea uno de los presentadores. El entorno de Ibai asegura que es él quien no quiere presentar el proyecto. Supuestamente solo se estaría encargando de gestionar su regreso, pero no quiere tomar un papel activo. “No sé si se puede porque es de otro mundo. Es un personaje de los más importantes dentro del mundo digital y tiene sus proyectos”, desvelan desde su entorno.

Los problemas del programa

Ramón García aseguró que estaba trabajando con su amigo Ibai para intentar que volviera el programa, pero prometió que era bastante “complicado”. Entre otras cosas porque es un concurso muy potente y necesita un presupuesto bastante elevado. Pero no solo eso, debería hacer grandes cambios antes de emitir el primer capítulo. En RTVE le han dado la razón al presentador. “Si volviera ‘Grand Prix’ nunca sería con vaquillas. Ya no es una cuestión de voluntad, sino casi jurídica”, comentan fuentes de total solvencia.

El elevado presupuesto de ‘Grand Prix’

Ramón García e Ibai Llanos aseguraron en redes sociales que estaban colaborando juntos para el estreno de un nuevo ‘Grand Prix’. Incluso hubo medios que llegaron a especular con varias fechas, pero todo ha caído en saco roto. Todo han sido especulaciones. Sí, los comunicadores estaban esforzándose para que el proyecto saliera adelante, pero no es fácil. Ramón reconoció que el dinero era un factor importante. Necesitaban un presupuesto elevado y unos patrocinadores potentes.