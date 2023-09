No te creerás lo que une a Georgina Rodríguez y Selena Gómez

Nadie puede negar que Georgina Rodríguez se ha hecho muy conocida gracias a la relación que mantiene con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ha jugado bien sus cartas y poco a poco se ha convertido en un icono dentro de la crónica social. Ha fundado varias empresas importantes y también trabaja en las redes sociales como creadora de contenido. Su cuenta de Instagram acumula 51.4 millones de seguidores, una cifra que está muy lejos de los 429 que ha conseguido Selena Gómez, así que no, eso no es lo que tienen en común.

Antes de desvelar el impactante vínculo que une a Georgina Rodríguez con Selena Gómez debemos tener claro en qué punto se encuentra. La protagonista de ‘Soy Georgina’ se ha acercado al gran público gracias a Netflix. Ha tenido oportunidad de mostrar su cara más amable, pero también hay mucha gente que le está criticando por ostentosa. Lo cierto es que lleva un nivel de vida inalcanzable y que tiene gustos que no todo el mundo puede pagar. Hace unos meses dio una entrevista y desveló que el último regalo que le había hecho a Cristiano es un coche de lujo.

El increíble vínculo que une a las dos estrellas

Aparentemente lo único que tienen en común Georgina Rodríguez y Selena Gómez es que ambas son grandes estrellas y que han llamado la atención de la prensa internacional, pero hay algo más. Después de tomarse un merecido descanso, la cantante ha reaparecido en la gala MTV Video Music Awards y ha posado con un impactante vestido rojo diseñado por Óscar de la Renta. Es uno de los colores preferidos de Georgina, aunque los gustos de estas dos celebridades no solo coinciden en este aspecto. Ambas son propietarias de un anillo que cuesta 14.000 euros, de hecho Rodríguez tiene tres iguales.

La joya en cuestión es de Giardini Secreti y está fabricada con diamantes de primera calidad y oro blanco de 18 kilates. Selena lo ha acompañado de otro modelo que es todavía más caro. «Los jardines son como el alma femenina y están destinados a ser descubiertos y admirados. Inspirándose en los jardines secretos de Milán y sus misteriosos patios, estos lugares mágicos cuentan historias de encuentros secretos, arte y naturaleza. Un homenaje a los mundos femeninos llenos de pasión. Flores, hojas y mariposas brillan en las manos. Magia elegante y preciosa en la piel», escriben en la página web de la marca para definir este último ejemplar.

Selena Gómez llevaba 100.000 euros encima

La conocida actriz no solamente lució el anillo de Georgina en la famosa gala de MTV Video Music Awards. Lo completó con unos pendientes de 37.380 euros y con una pulsera de 19.890. Es decir, en total llevaba 100.000 encima. Eso sin contar lo que costaba su maravilloso vestido. La novia de Cristiano Ronaldo también invierte mucho dinero en moda, a pesar de que ella insiste en que nunca ha mirado la marca. Según cuenta, es una gran amante de la ropa low cost porque lo que le importa es el diseño y la calidad.

El dinero de Georgina Rodríguez

En una entrevista le preguntaron de forma directa a Georgina Rodríguez por el dinero que tenía en el banco y su respuesta fue muy clara. «De cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar. En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo. Sigo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos», aseguró. Sin embargo, no tiene ningún pudor en exhibir sus prendas de lujo y sus joyas de alta gama.