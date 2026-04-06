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OKDIARIO celebra el 14 de abril en el Coworking LOOM AZCA (plaza Pablo Ruiz Picasso 11, 28020 Madrid) sus VI Jornadas OKSALUD, el evento anual de la salud en el que las instituciones y empresas más importantes analizan y debaten el presente y futuro del sector. Serán inauguradas por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute y la apertura institucional la realizará el presidente de la Sociedad Española de Neurología, el doctor Jesús Porta Etessam.

En un contexto donde las enfermedades neurológicas representan uno de los mayores desafíos sanitarios del XXI, las VI Jornadas de OKSALUD tienen, este año, el propósito de reunir a especialistas, investigadores y pacientes para compartir conocimiento, avances farmacológicos y construir puentes entre ciencia, tecnología y práctica clínica en torno a cuatro patologías neurológicas relevantes: Alzheimer, Párkinson, Esclerosis Múltiple y migraña, entre otras.

Las enfermedades neurológicas son la principal causa de discapacidad y la segunda de muerte en todo el mundo. Las enfermedades del cerebro afectan a más del 40% de la población en España.

A través de diferentes mesas redondas y entrevistas, los participantes abordarán desde cuál debe ser el enfoque personalizado de la esclerosis múltiple para una atención eficiente y efectiva; cuáles son los síntomas menos visibles del Párkinson, cómo superar las barreras en torno a la migraña y cómo los nuevos abordajes en Alzhéimer van a cambiar el paradigma de la enfermedad para médicos y pacientes, entre otros. También se abordará el papel de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la salud cerebral.

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Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación para garantizar la participación en este evento sanitario de primer nivel en España.

OKDIARIO se ha consolidado como uno de los medios digitales de referencia en España, destacando por su compromiso con la información rigurosa y el análisis en profundidad de la actualidad. Estas VI jornadas se suman a los eventos de gran éxito organizados en los últimos años como OKMOTOR, OKTURISMO y OKGREEN, entre otros.