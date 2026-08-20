Sarna en Ceuta: militares denuncian “deficiencias graves” de higiene en las bases y estas son las claves del contagio

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha cuestionado la versión ofrecida por el Ejército de Tierra sobre el brote de sarna detectado entre militares desplegados en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Frente a la explicación oficial, que desvincula los contagios del contacto con los recién llegados, la asociación reclama que se investiguen las condiciones de higiene y habitabilidad de las instalaciones militares.

El Ejército de Tierra confirmó inicialmente 24 militares afectados en la Comandancia General de Ceuta y precisó que dos de los casos eran anteriores a la entrada masiva del 30 de julio. Las informaciones posteriores han elevado a al menos 26 el número de efectivos diagnosticados, pertenecientes, entre otras unidades, a Regulares y Caballería. Todos ellos han recibido tratamiento y han causado baja.

Tierra sostiene que los contagios no pueden vincularse a la llegada masiva de inmigrantes y recuerda que la sarna es una infección relativamente común en zonas con elevada humedad, como Ceuta. El Ejército ha activado un protocolo sanitario, con vigilancia de nuevos casos y medidas de higienización de las instalaciones.

ATME considera, sin embargo, que esta explicación resulta «todavía más preocupante», porque, a su juicio, desplaza el problema desde una posible incidencia relacionada con la situación excepcional de las últimas semanas hacia la existencia de condiciones deficientes de higiene y mantenimiento en las propias instalaciones militares. La asociación reclama información sobre el número de casos registrados en Ceuta durante los últimos cinco años, los lugares en los que se produjeron los contagios, las medidas de prevención e higienización aplicadas y la existencia de mecanismos de trazabilidad.

La sarna alcanza también a policías

La preocupación no se limita a las Fuerzas Armadas. Sindicatos policiales han denunciado también casos de sarna entre agentes que han estado destinados o desplegados en Ceuta durante la emergencia, aunque el número de afectados y la posible relación epidemiológica entre unos casos y otros no han sido establecidos oficialmente. Esta circunstancia añade un nuevo elemento de preocupación entre los efectivos que durante estas semanas han mantenido contacto directo con personas llegadas a la ciudad en condiciones de hacinamiento y con problemas de higiene.

El dato resulta especialmente relevante porque los propios profesionales sanitarios han advertido de la circulación en Ceuta de enfermedades como la sarna y la tuberculosis. El Colegio de Médicos ha alertado del riesgo de propagación en un contexto marcado por la concentración de miles de personas en espacios sin condiciones adecuadas de higiene, mientras que fuentes policiales han señalado que los agentes mantienen contacto con inmigrantes que presentan síntomas compatibles con enfermedades infectocontagiosas.

ATME sostiene que la situación no puede ser considerada «aislada» y reclama que se determine con precisión qué está ocurriendo en los espacios donde permanecen y trabajan los efectivos militares, qué medidas de protección se han aplicado y si existe un seguimiento epidemiológico suficiente. La asociación lleva años denunciando, además, deficiencias de habitabilidad en algunas instalaciones militares, especialmente en las zonas destinadas al alojamiento de los efectivos.

El brote de sarna entre militares y los casos denunciados entre agentes policiales abren así un nuevo frente sanitario en una ciudad sometida ya a una presión asistencial extraordinaria, aunque por el momento no existe una conclusión oficial que permita establecer que los contagios tengan un origen común o que estén directamente relacionados con la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Cómo se contagia y así se puede evitar

La sarna está causada por el ácaro Sarcoptes scabiei y se transmite principalmente mediante contacto directo y prolongado piel con piel con una persona infestada. El contagio a través de ropa, ropa de cama u otros objetos es menos frecuente en la sarna común, aunque adquiere mayor importancia en las formas costrosas, mucho más contagiosas. El picor intenso, especialmente nocturno, es uno de sus síntomas característicos y las lesiones pueden tardar varias semanas en aparecer tras la primera infestación.

Para cortar la transmisión, es fundamental diagnosticar y tratar los casos y a sus contactos estrechos, además de evitar el contacto directo hasta que se haya iniciado el tratamiento. También deben lavarse y cambiarse la ropa, las toallas y la ropa de cama utilizadas por la persona afectada y seguir las indicaciones sanitarias para desinfectar los objetos y espacios con los que haya estado en contacto. En caso de brote, Salud Pública puede recomendar medidas específicas para el conjunto de las personas expuestas.