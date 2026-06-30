Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Más de 2,5 millones de personas en España conviven con algún tipo de enfermedad inflamatoria inmunomediada (IMID); un grupo de patologías crónicas, complejas y de base inmunológica caracterizadas por una respuesta inflamatoria alterada que puede provocar daño en uno o varios órganos y generar una importante limitación funcional e impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Con el objetivo de avanzar hacia un abordaje más temprano, coordinado y personalizado, especialistas en dermatología, gastroenterología, reumatología, farmacia hospitalaria e inmunología se han reunido en el foro científico multidisciplinar InmunoHábitat, organizado por la compañía biofarmacéutica AbbVie.

Durante el encuentro, los expertos han puesto el foco en el diagnóstico precoz, la intervención temprana y la colaboración multidisciplinar para mejorar los resultados en salud en IMID, así como en la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales más integrados ante la coexistencia de estas patologías.

Además, se ha presentado MAIMID (Marco de Actuación para las Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas), un documento que identifica los principales retos de las IMID y propone líneas de actuación para mejorar su abordaje.

Tal y como ha señalado Luis Nudelman, Director Médico de AbbVie España, «este tipo de encuentros favorece la colaboración entre especialidades médicas, el intercambio de conocimiento y una visión más integrada del paciente con IMID. Solo a través del trabajo conjunto y de la anticipación podremos dar respuesta a los retos presentes y futuros que plantean estas patologías».

A su vez, ha añadido que «desde hace casi tres décadas, desde AbbVie mantenemos un firme compromiso con la investigación y la innovación en inmunología; impulsando iniciativas que fomentan la colaboración y la mejora de la atención de los pacientes».

Más allá del control de los síntomas

Las IMID agrupan más de 80 patologías diferentes (como la psoriasis, la dermatitis atópica grave, la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal) y comparten mecanismos inflamatorios comunes y un mayor riesgo de desarrollar comorbilidades, derivado de los efectos crónicos de la inflamación.

Como ha matizado el Dr. Pablo de la Cueva, Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital General Gregorio Marañón de Madrid, «el manejo actual de las IMID nos obliga a replantearnos continuamente los objetivos terapéuticos más allá del control de síntomas, y a centrarnos en modificar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes».

El doctor también ha situado el foco en el diagnóstico precoz: «La identificación temprana de las IMID y el acceso oportuno a la atención especializada permiten prevenir el daño, manejar de forma óptima las enfermedades y mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes».

La complejidad de las IMID radica en su naturaleza clínica, con implicación de múltiples mecanismos inmunológicos y posible afectación de distintos órganos y sistemas. De hecho, un tercio de estos pacientes presentan comorbilidades de diversa naturaleza, como riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes, depresión, hígado graso o enfermedad renal.

A su vez, cerca del 10% de los pacientes desarrolla dos o más enfermedades inflamatorias inmunomediadas a lo largo de su vida.

De esta forma, se ha destacado la importancia de la coordinación asistencial para atender a pacientes cada vez más complejos y con necesidades multidisciplinares, así como la necesidad de contar con herramientas que permitan medir y evaluar de forma sistemática los resultados en salud para mejorar la toma de decisiones y la calidad asistencial.

En palabras del Dr. Emilio Monte Boquet, Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, «un abordaje coordinado mejora la eficiencia del sistema y asegura el tratamiento adecuado en el momento preciso. La colaboración entre especialidades es clave para garantizar el seguimiento integral de las personas con IMID. Además, disponer de datos sobre resultados y experiencia del paciente es fundamental para mejorar la atención y avanzar hacia un modelo más personalizado».

La fatiga persistente, el dolor crónico y el cansancio extremo, sumados a la estigmatización social que a menudo conllevan estas enfermedades —especialmente cuando son físicamente visibles—, tienen un alto impacto en la esfera familiar, social, laboral y académica de las personas con IMID, provocando con frecuencia trastornos de ansiedad y depresión que requieren una atención integral.

Por consiguiente, generan una carga sanitaria y económica elevada, con costes directos e indirectos que superan los 12.000 millones de euros anuales en España.

Un diagnóstico precoz para cambiar el curso de la enfermedad

Ante esta realidad, el encuentro ha puesto el foco en la necesidad de adelantarse a la enfermedad. Una de las sesiones ha abordado el diagnóstico y las fases preclínicas de las IMID para facilitar su detección precoz.

En palabras de la Dra. M. Dolores Martín Arranz, jefa de Servicio de Digestivo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, “uno de los grandes retos actuales es reconocer las señales de alerta antes de que la enfermedad se manifieste de forma plena. Comprender los mecanismos compartidos entre las distintas IMID y mantener un seguimiento estrecho de los pacientes permite acortar los tiempos diagnósticos, detectar la posible aparición de segundas patologías inmunomediadas y actuar antes de que se produzca un daño más difícil de revertir”.

Una hoja de ruta para transformar el abordaje de las IMID en España

El encuentro ha destacado la necesidad de un Marco de Actuación para las IMID que alinee a sociedades científicas y profesionales en una visión común.

En este contexto, se ha presentado MAIMID, un documento técnico-institucional de posicionamiento estratégico que visibiliza a las IMID como un reto sistémico, destacando las necesidades estructurales y proponiendo líneas estratégicas para su consideración explícita en la agenda política nacional de salud, con el objetivo de fomentar la creación de una Estrategia Nacional que reconozca las necesidades asociadas a las IMID.

El objetivo de MAIMID es dar visibilidad a las IMID como un grupo de enfermedades heterogéneas, con necesidades transversales, que requieren un abordaje común.

Asimismo, busca promover la alineación entre agentes políticos y profesionales sanitarios para impulsar un abordaje integral y coordinado de las IMID, superando la visión tradicional centrada en enfermedades individuales y favoreciendo una respuesta más transversal y centrada en las necesidades de las personas.