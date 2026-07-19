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En España, el 80% de la población presenta algún problema visual. Con la llegada de las vacaciones, las playas y los planes al aire libre, la dependencia de las gafas y las lentillas en personas con miopía pasa de ser una rutina diaria a convertirse en una incómoda logística. El nuevo informe ‘La salud visual en España’ muestra que cada vez más personas deciden operarse. El documento tiene el aval de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).

La miopía es un problema de visión bastante común que consiste en dificultades para ver objetos lejanos. Se produce porque la forma del ojo o alguna de las partes de este órgano hacen que los rayos de luz se desvíen (refracten) y, en lugar de enfocarse en los tejidos de la retina, lo hagan delante de esta.

Suele aparecer durante la infancia y la adolescencia. Por lo general, se estabiliza entre los 20 y los 40 años y tiene un importante componente hereditario. Entre los síntomas de miopía están visión borrosa de objetos lejanos, necesidad de entrecerrar los párpados para ver con claridad, dolor de cabeza y fatiga ocular. La visión borrosa puede corregirse empleando gafas, lentillas o con cirugía (llamada refractiva).

Limitaciones en verano

Los datos del nuevo informe muestran que los meses de verano hacen las limitaciones cotidianas particularmente irritantes para los pacientes: el 34% de los encuestados identifica el deporte como el momento más molesto para depender de corrección externa, mientras que el 26% señala las playas y piscinas como entornos especialmente problemáticos.

Cristales empañados, la necesidad de transportar líquidos de lentillas y la fatiga ocular al final del día actúan como detonantes para buscar alternativas.

Pantallas

Este cambio de tendencia viene impulsado por una realidad preocupante en las consultas médicas: el aumento de los errores refractivos en edades cada vez más tempranas.

Los expertos advierten que el estilo de vida actual, marcado por el uso intensivo de pantallas y la disminución del tiempo al aire libre, está acelerando los casos de miopía entre los nativos digitales, convirtiéndolos en el colectivo que más sufre esta dependencia.

La Sociedad Española de Oftalmopediatría ha advertido contra el uso excesivo de pantallas pequeñas y cercanas en niños pequeños ya que «el sobreesfuerzo de cerca precoz e intensivo, junto con menor tiempo de actividades al aire libre predispone al desarrollo de miopía», además de otros problemas, como estrabismo agudo.

Recomiendan reducir el tiempo dedicado al teléfono móvil y a dispositivos digitales, además de mantener una distancia que oscile entre los 35 y los 40 centímetros, prefiriendo dispositivos como proyectores o televisores, e incluso videoconsolas, porque evitan el sobreesfuerzo a corta distancia.

También hacen hincapié en la necesidad de realizar actividades al aire libre al menos una hora y media al día, porque la exposición a la luz ambiental previene la miopía y frena su progresión. Su regla: 20-20-20. Cada 20 minutos la persona que pasa muchas horas ante las pantallas tiene que mirar durante 20 segundos enfocando a lo lejos (una distancia de unos 20 pasos o 6 metros).

Asimismo, recomiendan mantener una iluminación ambiental correcta; si puede ser con luz natural, mejor, cuidar la postura, distancia y altura de trabajo adecuadas (mínimo 40 cm/2 palmos entre los ojos y la pantalla/libro, etc). De nuevo, desaconsejan el uso de pantallas justo antes de ir a dormir.

Aunque la cirugía láser es conocida por el 98% de la población, la innovación actual ofrece alternativas capaces de adaptarse a las altas exigencias de una vida activa sin necesidad de alterar la córnea o la estructura natural del ojo, como las lentes implantables.