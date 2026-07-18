Cinco consejos para una final no apta para cardiacos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El paso a la Final del Mundial de la Selección Española y el partido de mañana pueden convertirse en un «deporte de riesgo» para los pacientes coronarios. Diversos estudios internacionales constatan un aumento significativo de incidentes cardiovasculares agudos —infartos, arritmias y muerte súbita— coincidiendo con grandes citas futbolísticas, especialmente en los últimos minutos y en los penaltis.

Desde HM Hospitales, la cardióloga Leticia Fernández Friera nos ofrece cinco consejos para que los pacientes de riesgo puedan ver este partido histórico y disfrutar de él protegiendo su salud:

1. No saltarse la medicación y tomarla a la hora de siempre, aunque el partido descoloque las rutinas.

2. Cuidado con el «menú de la final»: evitar los excesos de alcohol, sal, embutidos, fritos, bebidas energéticas o con cafeína…

3. Favorecer el movimiento: es aconsejable levantarse y caminar un poco en los descansos.

4. Controlar el entorno: los ambientes ruidosos, discusiones o apuestas añaden estrés innecesario. En estos casos, hay que alejarse unos minutos, respirar despacio y beber agua antes de volver al partido.

5. Aprender a reconocer las señales de alarma y actuar rápido: ante la opresión en el pecho, un dolor en el brazo o mandíbula, sudor frío, falta de aire, mareo… llamar al 112 de inmediato, sin esperar al final del partido.

Evidencias científicas del riesgo… sobre todo si pierden

Una de las formas más certeras de analizar los fenómenos es repasar todo lo que se ha publicado sobre la cuestión en revistas científicas y repasarlo de forma exhaustiva. Es lo que hacen los estudios denominados ‘meta-análisis’. Uno de ellos se basó en las historias clínicas registradas en grandes bases de datos para llevar a cabo un trabajo de este tipo.

Todos los trabajos de investigación sobre el asunto que se revisaron en esta ocasión se centraban en la asociación entre ver partidos de fútbol y episodios cardiovasculares, tanto fatales como no fatales.

Curiosamente, si el equipo de los espectadores pierde, el riesgo de que el episodio sea fatal es mayor, y menor si su equipo gana. Los hallazgos eran válidos tanto en hombres como en mujeres.

La conclusión de este trabajo es: vean el partido con precaución, lo que nos llevaría de nuevo a las cinco recomendaciones de la cardióloga.

La revista científica The New England Journal of Medicine, que es una publicación imprescindible en la comunidad investigadora, difundió un artículo basado en datos obtenidos durante el Mundial de 2006 para publicar un análisis con conclusiones bastante claras: «Ver partidos de fútbol estresantes multiplica por dos, como mínimo, el riesgo de que se produzca algún episodio cardiovascular. Conociendo ese exceso de riesgo, particularmente en varones a los que se haya diagnosticado enfermedad de las arterias coronarias, es urgente adoptar medidas preventivas».

Los autores eran expertos alemanes que aprovecharon la celebración del evento deportivo entre el 9 de junio y el 9 de julio de aquel año en la ciudad de Múnich como una oportunidad para investigar la relación entre el estrés emocional, cuando se experimenta de forma simultánea en una población predefinida (durante los partidos) y las crisis cardiovasculares, recogiendo también la experiencia de médicos de emergencias.

Su hipótesis, confirmada por los datos, era que en un país como Alemania, donde el fútbol es muy popular, los partidos del Mundial en los que jugaba el equipo nacional podrían ser un desencadenante lo suficientemente poderoso para incrementar el número de urgencias cardiovasculares.