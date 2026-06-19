Qué es el Opus Dei: historia, fundador y presencia en España

Hay instituciones que, por el simple hecho de ser poco conocidas por el gran público, terminan rodeadas de una mezcla curiosa de interés, admiración, críticas y mitos. El Opus Dei encaja bastante bien en esa descripción. Desde hace muchos años se han realizado estudios, investigaciones, críticas de todo tipo. Pero es una institución con presencia en muchos países y con momentos importantes en la historia.

Qué es el Opus Dei y qué significa su nombre

Su nombre significa «Obra de Diós», y fue fundado por José María Escrivá en 1928. La idea central era que toda persona podía ser elevada en la religión, siguiendo con su vida ordinaria.

Un abogado podía acercarse a Dios desde su despacho. Una madre de familia desde la educación de sus hijos. Un profesor desde las clases que impartía cada mañana. Un mecánico desde su taller. La profesión no era un obstáculo, al contrario, podía convertirse en parte del camino espiritual.

No se trata de una orden religiosa tradicional. Sus miembros no viven necesariamente en conventos ni visten hábitos.

Quién fundó el Opus Dei: Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928

José María Escrivá de Balaguer nacería en Barbastro en 1902, en la provincia de Huesca. Aunque sufrió desgracias familiares en la muerte de algunas de sus hermana, él se ordenó sacerdote en 1925, tres años antes de fundar el Opus Dei.

Durante los primeros años trabajó prácticamente solo. No existían grandes estructuras ni recursos abundantes. El proyecto fue creciendo poco a poco gracias a pequeños grupos de personas que compartían esa visión espiritual.

En 1930 decidió abrir el camino también a las mujeres, algo que ampliaba considerablemente el alcance de la institución.

Décadas después, el Opus Dei ya estaba presente en numerosos países y se había convertido en una realidad internacional. Cuando Escrivá murió en Roma en 1975, la expansión fuera de España era ya una realidad consolidada.

Cómo se organiza el Opus Dei: numerarios, supernumerarios y agregados

Uno de los aspectos que más preguntas genera es la forma en que se organizan sus miembros. En ocasiones se presentan categorías complejas o misteriosas. La realidad es menos espectacular de lo que algunos imaginan y más diversa de lo que otros creen.

La mayor parte de los miembros son supernumerarios. Habitualmente están casados o tienen intención de formar una familia. Mantienen su profesión, su vivienda y su vida cotidiana con total normalidad. Participan en actividades formativas y espirituales, pero continúan desarrollando sus responsabilidades personales de manera ordinaria.

Los numerarios constituyen otro grupo dentro de la institución. Viven el celibato apostólico y suelen residir en centros del Opus Dei. Muchos colaboran directamente en tareas de formación, dirección o acompañamiento espiritual. Son probablemente los miembros más visibles desde el exterior porque suelen desempeñar funciones organizativas relevantes.

Existen también los agregados. Estos comparten el compromiso de celibato, aunque generalmente viven fuera de los centros de la institución debido a circunstancias familiares, laborales o personales.

A estas formas de pertenencia se suman los sacerdotes de la prelatura y los cooperadores, que colaboran con las actividades del Opus Dei sin incorporarse formalmente como miembros.

Lo interesante es que todos ellos comparten la misma espiritualidad básica, aunque la vivan desde situaciones personales muy distintas.

Cuántos miembros tiene el Opus Dei en España y en el mundo

Las cifras relacionadas con organizaciones internacionales suelen cambiar con el paso de los años, por lo que conviene acudir siempre a datos recientes y verificables.

Según la información institucional disponible hasta 2026, el Opus Dei cuenta con aproximadamente 93.000 miembros repartidos en más de sesenta países. La mayoría son laicos.

Este dato resulta importante porque muchas personas asocian automáticamente la institución con sacerdotes o religiosos. Sin embargo, los sacerdotes representan una parte reducida dentro del conjunto de miembros.

España continúa ocupando una posición destacada por razones históricas evidentes. Fue el lugar donde nació el Opus Dei y donde se desarrollaron sus primeras iniciativas educativas y formativas. No hay datos fiables del número de personas.

La prelatura personal: qué estatus tiene el Opus Dei en la Iglesia

En la Iglesia Católica las diócesis están vinculadas a lugares geográficos. Las prelaturas personales funcionan de forma diferente.

No se organizan alrededor de un territorio, sino alrededor de personas que comparten una misión pastoral específica. Sus miembros pueden vivir en ciudades, regiones o países distintos y seguir formando parte de la misma estructura.

El Opus Dei fue la primera institución en recibir esta configuración jurídica.

Por qué el Opus Dei ha generado controversia

Probablemente no exista ninguna explicación completa sobre el Opus Dei que pueda ignorar las controversias. A lo largo de su historia, la institución ha sido objeto de críticas procedentes de ámbitos muy distintos. Algunas tienen origen político. Otras son de carácter religioso. También existen cuestionamientos relacionados con experiencias personales de antiguos miembros.

En España en el siglo XX incluso de ha vinculado a esta institución con la política. Pero entre sus miembros han existido posiciones muy diversas.

Otra parte de las críticas se refiere al funcionamiento interno de la organización. Algunos antiguos integrantes han relatado experiencias negativas relacionadas con la disciplina, la formación o determinadas prácticas ascéticas.

Desde el Opus Dei se ha respondido reiteradamente defendiendo la libertad personal de sus miembros y cuestionando algunas interpretaciones difundidas por críticos o antiguos integrantes.

Josemaría Escrivá: beatificación en 1992 y canonización en 2002

Escrivá falleció en 1975 y comenzó su beatificación y canonización. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1992 y canonizado en 2002.

Para unas personas el Opus representa una propuesta espiritual centrada en la santificación de la vida ordinaria. Para otros sigue siendo una organización que plantea interrogantes y suscita debate.