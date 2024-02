En Levántate OK este viernes Javier Cárdenas nos relata lo que Pedro Sánchez ha dicho en Bruselas. Como ha informado OKDIARIO, Sánchez ha declarado que «como todo el mundo sabe» lo del «independentismo no es terrorismo». «No lo es», ha recalcado el líder socialista en una comparecencia ante los medios este jueves en Bruselas después de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. «Con este proyecto de ley, estoy convencido, y así lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», ha sentenciado el presidente del Gobierno. Ha dicho que «lo del independentismo no es terrorismo», en alusión a las investigaciones del juez García-Castellón que imputaban ese delito a los responsables de Tsunami y de los CDR, así como a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, y a Marta Rovira, de ERC.

Con estas palabras trata de defender que el texto actual de la Ley de Amnistía no impediría borrar las penas a estos políticos y así convencer a sus respectivas formaciones de la bondad de la ley. Todo ello, a pesar de que hace cinco años, cuando era líder del Ejecutivo en funciones, criticaba la «banalización» del terrorismo por parte del independentismo. Hace apenas cinco años, Pedro Sánchez criticó a los políticos independentistas por la «banalización» del terrorismo. «Lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo».

La situación actual es diferente a la de hace cinco años después, cuando Sánchez ha pactado con Junts una Ley de Amnistía que eliminaría los delitos a los responsables de organizar de actos tan graves como el bloqueo del aeropuerto de El Prat, donde murió de un infarto un ciudadano francés, o el asedio de la Policía en las calles de Barcelona que provocaron, por el lanzamiento de objetos, una incapacidad permanente a un antidisturbios.