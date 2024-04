En el espacio de este lunes de Levántate OK, Javier Cárdenas ha destacado que «lo de Salvador Illa es un suma y sigue, otra más». El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa procedió a destruir un total de 7,5 millones de mascarillas, valoradas en más de tres millones de euros, entregadas en 2020 por el proveedor FCS Select Products, una firma que, sin embargo, obtuvo su gran pelotazo de Sanidad con cuatro contratos por 217 millones de euros pagados por adelantado.

Todo a pesar de que no se comprobó su solvencia y la empresa acabó entregando 50 millones de mascarillas inservibles, de las que sólo fueron repuestas la mitad. El Tribunal de Cuentas dijo que «tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por este adjudicatario, valoradas en 3.187.500 euros, constan con la indicación destrucción al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública por imposibilidad de identificación, al desconocerse si pertenecían o no a un lote defectuoso y, por tanto, si cabía o no la reposición».

El actual líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y ex ministro de Sanidad de Pedro Sánchez, Salvador Illa, enriqueció con multimillonarios y ventajosos contratos Covid a una sociedad fantasma que pasó de tener un beneficio neto anual de 73.000 euros de media a embolsarse más de 217 millones de dinero público (sin contar el IVA). Fue una facturación que le llegó de forma acelerada, explosiva, en cuestión de meses.

Según la investigación realizada por OKDIARIO, el margen de beneficio fue tan abismal que la sociedad adquirió apresuradamente múltiples inmuebles de lujo en Barcelona y sus alrededores con los que blindar la fortuna que ganó gracias al Gobierno de Sánchez. Y ahora se sabe que se dejó estafar.