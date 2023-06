«Ya lo dije yo hace tiempo» apunta Javier Cárdenas, «ya os dije que Griñán no entraba en la cárcel y siento haber tenido razón, pero se veía venir». La Fiscalía Anticorrupción apoya que Griñán se libre de la cárcel por ser un enfermo muy grave, la audiencia de Sevilla tendrá la última palabra sobre el ingreso del ex presidente en la prisión, pero la posición del ministerio público suele ser tenida en cuenta.

«Os lo dije», dice Javier Cárdenas, «os lo dije en navidades, os lo digo ahora, que este hombre no esté en la cárcel desde hace ya tiempo, es una auténtica vergüenza, un escándalo nacional y sobre todo una humillación, una humillación para este país. Lo diga el ministerio público, lo diga el presidente de la junta de Andalucía. Y en Andalucía hay mucha gente que está molesta, porque el presidente de la junta de Andalucía, apoye que no entre en la cárcel Griñan, yo no lo puedo entender. Este hombre, por más que se le haya blanqueado igual que el PSOE ha blanqueado a ETA, este hombre es el responsable final de que 780 millones de euros no fueran a los parados andaluces. Es una salvajada, es una vergüenza y es imposible creer en la democracia y ya en la justicia ya ni te cuento, en un país que hace esto. Y además es algo que no entiendo, que el resto de presos que tienen cáncer y están en la cárcel cumpliendo su condena, no entiendo que pidan lo mismo, igual que la ley del sólo el si es sí, lo que pueden conseguir es que pase esto, que miles de encarcelados con cáncer digan, oiga yo tengo cáncer también , si Griñán no entra yo tampoco y puede pasar, esto puede pasar».