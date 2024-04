«Es increíble», dice Javier Cárdenas, el nivel de algunos políticos que tenemos con un analfabetismo que sobrepasa el ridículo. Este es el discurso viral de esta diputada de sumar, yo no sé si eligieron muy bien el nombre de la formación, honestamente. «Bueno, fíjate que la han hecho portavoz adjunta, o sea que además creen que habla bien, ¿me explico?».

«Una cosa de locos, es de Barcelona, lleva, pues toda la vida en carguitos, que si el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, pues esto es lo que dijo en tan sólo 30 segundos, no hace falta más para escuchar tres pifias, pero de aquellas que no son errores, como los que hace Yolanda Díaz, son peores, analfabetismo puro», dice Cárdenas.

Diputada en el Congreso, discurso en el Congreso y dijo esto: «La política respondió a una crisis tan salvaje como la que fue la del COVID con los ERTE, sostuviendo (sic), en este caso, trabajadores, empresas y autónomos. ¿Saben para lo que sirve la corrupción?, pues para que perdamos más de 90.000 millones de euros. Es una barbaridad. 90.000 millones de euros se nos van por el desguace. Y mientras sucedió todo esto, habieron (sic) quienes se lo dieron a los multimillonarios».

Asegura Cárdenas que «Bueno, y así todo el discurso, sostuviendo, habieron. El ujier que le pone agua cuando esta mujer habla ha tenido que pasar más controles que ella, me explico, eso es lo grave del Congreso».

«El policía que le abre la puerta ha tenido que pasar exámenes más estrictos de los que ella no hubiera sacado ni un 3%, ¿no? Entonces me da mucha pena que al final llegue al cargo público el peor preparado. Gente, de verdad, que roza el analfabetismo. Pero, ¿me permites una cosa muy rápida, a mí lo que me parece increíble es que si esta mujer es tan digna y está hablando de que la corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros al año, que estoy totalmente de acuerdo con ella, la cifra es escandalosa, pero hombre, una de dos, ¿O alzas la voz contra tu socio, contra el PSOE, contra los Ábalos, Koldos, Griñanes, Pedro Sánchez y compañía? O dimite bonita».

«No puedes ir a hacer un discurso tan digno y estar en una formación que permite la corrupción. ¿Sabías, bonita, que tu partido votó en contra de investigar a las menores abusadas sexualmente en Baleares y Valencia? ¿Bonita?».

«Entonces, -se pregunta- ¿qué coño haces tú de portavoz de ese partido, que encubre la corrupción? ¿O dimita? ¿O le dices a tu líder, a Yolanda Díaz hay que empezar por nosotros? No puede ser que una persona, cuando llegue al poder, Yolandita, se vaya a vivir a un piso de 443 metros cuadrados pagado por los españoles. Digamos que ya que nos lo pagan los españoles, hombre, un piso de 150 ya está muy bien. Ya estás muy bien. 443, Yolandita y encima vas de comunista, eso es engañar a la gente. La corrupción se empieza por ahí».