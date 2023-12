En Levántate OK, Javier Cárdenas trata hoy el caso de Jenni Hermoso y como el diario Financial Times asegura que es la segunda mujer más influyente del mundo. Tal y como recoge OK DIARIO, Jenni Hermoso se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas después de convertirse, junto a la selección española de fútbol, en campeona del mundo el pasado agosto en Sídney.

Además, el beso no consentido de Luis Rubiales, por aquel entonces presidente de la RFEF, generó un antes y un después en su lucha y contribución social en busca de la igualdad entre hombres y mujeres, el abuso de poder y el machismo. Esto, en primer lugar, le ha abierto las puertas a ser una de las mujeres más influyentes del mundo, según apunta Financial Times. Era la pasada semana cuando Radio Televisión Española anunciaba a Jenni Hermoso como invitada especial para dar las Campanadas de este año junto a Ramón García y Ana Mena.

Ahora, el prestigioso medio británico ha colocado a la futbolista española dentro de las 25 mujeres que más influyentes en este 2023. Y es que Jenni Hermoso forma parte de un elenco de mujeres como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la actriz Margot Robbie, Beyoncé o la tenista Coco Gauff. Un ránking que pone de manifiesto a las mujeres más influyentes en todo el 2023 y donde ha sido Leah Williamson, capitana de la selección de Inglaterra, la persona que ha elegido a la española para formar parte de esta lista.

Esto ha hecho que Jenni Hermoso esté este 31 de diciembre en las Campanadas de Televisión Española junto a Ramón García y Ana Mena. Además, la futbolista de Pachuca de México también estuvo como comentarista en el Clásico femenino entre el Barcelona y el Real Madrid, que se disputó hace varias semanas en el estadio Lluis Companys de Montjuic.