Javier Cárdenas se indigna con las entrevistas que le están haciendo a Pedro Sánchez, donde se le da un masaje para que no se moleste, donde las preguntas están pactadas y no se le aprieta lo más mínimo para no dejarle sin argumentos, para que sus mentiras se olviden o pasen a un segundo plano. Aunque Pedro Sánchez reconozca que la ley del solo sí es si fue un fiasco, porque dejó a cientos de presos por abuso sexual, con condenas rebajadas o libres, el caso es que la ministra de Igualdad no fue destituida ni en el acto, ni en diferido como diría Cospedal.

Pero lo más grave es que hay cientos de causas por las que Pedro Sánchez es un error de este país: porque es un mentiroso compulsivo de una magnitud jamás vista en un presidente del gobierno en este país y encima Zapatero, el ex presidente que hundió España en una crisis que negó hasta el final, Zapatero, dijo que Pedro Sánchez no ha mentido, que lo que ha hecho es cambiar de opinión, con dos narices.

Pero que se puede esperar de Zapatero diciendo semejante afirmación, tapa una mentira con otra. Y es que Sánchez lo ha tenido casi todo en este desgobierno, no sólo hacer lo contrario de lo que dijo, también es junto a Zapatero el que más gasto publicitario ha hecho con dinero público, regala dinero a otros países dictadores, pacta con los herederos de eta, con separatistas, nos infla a impuestos, maltrata a los autónomos y los ahoga, nos mintió en la pandemia, da dinero público a chiringuitos y allegados, riega de dinero público a los medios de comunicación afines, en fin, un largo etc.