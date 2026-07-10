Hoy, 10 de julio de 2026, se prevé un día marcado por intervalos nubosos, especialmente en las zonas montañosas del interior, donde las nubes podrían dar paso a lluvias y chubascos tormentosos por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán en el sureste. El viento será flojo, predominando del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor suave

El cielo de Bilbao se despereza lentamente en esta jornada de temperaturas suaves, donde la mínima rondará los 20 grados y la máxima alcanzará los 31. La humedad, algo elevada, hará que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente al inicio del día. Sin embargo, la lluvia dará una tregua, con tan solo una pequeña posibilidad de que aparezcan algunos chubascos en la madrugada, dejando el resto del día favorable para disfrutar de la luz solar que brillará desde las 6:41 de la mañana hasta las 21:52 al caer la tarde.

A primera hora, un leve viento de dirección no definida soplará a unos 5 km/h, ofreciendo un ambiente tranquilo. Ya por la tarde, la brisa será casi imperceptible, lo que permitirá que el calor se sienta con más fuerza, alcanzando una sensación térmica que podría elevarse hasta los 31 grados. Así, Bilbao vivirá un día agradable, donde las nubes serán escasas y las temperaturas permitirán disfrutar de actividades al aire libre sin temor a la lluvia.

Cielos grises con posibilidad de lluvias en Baracaldo

Las nubes se amontonan sobre Baracaldo, creando un ambiente de expectativa que presagia el comienzo de un día marcado por la inestabilidad. El amanecer se presenta fresco, con una temperatura que ronda los 20 grados y el cielo vestirá tonos grises a medida que avancen las horas, dejando entrever la posibilidad de lluvias.

La mañana será un tanto serena, pero la tarde traerá consigo un cambio notorio, con un aumento en las probabilidades de lluvia que alcanzan el 15%. Además, el viento soplará desde el norte con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, generando una sensación térmica más fresca. Es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que las lluvias pueden ser intensas y momentáneas.

Guecho: día caluroso con ligero viento

A medida que amanece este día en Guecho, el sol se alza a las 06:41 y aunque la temperatura mínima se sitúa en 21 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 20% durante la mañana, pero no se espera que desciendan gotas en la tarde. A medida que avance la jornada, las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 28 grados, proporcionando una sensación térmica similar y manteniendo un ambiente relativamente húmedo, con máximas de humedad del 95%.

Por la tarde, el viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 8 km/h, lo que lo hace más llevadero. Con el sol proyectando su luz hasta las 21:53, los habitantes de Guecho disfrutarán de un día mayormente caluroso, propicio para salir y aprovechar las horas de luz, aunque se sugiere estar atentos a posibles ráfagas de viento. En general, será una jornada agradable, ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo nublado con leve despeje

El tiempo en Santurce se presenta estable con un cielo algo nublado durante la mañana y un leve despeje por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados, con una ligera posibilidad de lluvia que podría aparecer de forma muy puntual, acompañada de una brisa suave del norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para realizar actividades al aire libre, ya que la atmósfera será tranquila y agradable. Aprovechar el momento para salir a disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente opción para estas horas.

Mañana nublada y soleada por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una suave brisa de dirección norte, creando un ambiente fresco que invita a abrigarse un poco al salir. Las temperaturas rondan los 20 grados y hay un ligero riesgo de lluvia, aunque no es muy probable que la humedad arruine los planes matutinos.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá y las nubes irán despejándose, permitiendo que el sol asome con fuerza, alcanzando hasta 31 grados. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una botella de agua y unas gafas de sol.