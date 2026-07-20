Hoy, 20 de julio de 2026, la provincia de Bilbao se despierta con un cielo mayormente poco nuboso, aunque en las horas centrales podrían aparecer nubes en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque se prevé un ligero descenso de las mínimas en esa zona. El viento será flojo y variable por la mañana, pero podría alcanzar intervalos moderados en el litoral y el tercio meridional al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo en Bilbao se presenta hoy con un cielo mayoritariamente despejado que se va despertando lentamente, dejando atrás las sombras de la madrugada. La temperatura oscilará entre los 19 y los 31 grados, brindando un ambiente cálido y soleado a medida que el sol, un tímido invitado, se eleva en el horizonte a las 06:50. Con una ligera brisa predominante del norte que sopla a unos 10 km/h, el aire se siente fresco y la humedad, aunque algo elevada, no resulta agobiante.

Ya por la tarde, el cielo se tornará un poco más nuboso, aunque sin riesgo de lluvias significativas. Las temperaturas seguirán marcando unos 26 grados, mientras que la sensación térmica alcanzará su punto máximo en 31. A medida que cae la tarde, la luz del día acompañará a los bilbaínos hasta las 21:45, ofreciendo una perfecta oportunidad para disfrutar del cálido atardecer antes de que la noche llegue con sus suaves temperaturas que rondarán los 20 grados.

Bruma matutina con viento fuerte en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en una bruma inquietante, donde el murmullo del viento ya anuncia un día que no será común. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado, mientras el viento, soplando con fuerza desde el noroeste a 15 km/h, comienza a hacerse sentir. Aun así, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando hasta 30 grados.

No obstante, el paisaje cambiará en la tarde; las nubes ganarán protagonismo y se prevén rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 95%, podría resultar algo agobiante. No olvides llevar un paraguas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

Guecho: cielo parcialmente nublado y cálido

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un bonito espectáculo mientras el sol asoma a las 06:50. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de mínima y los agradables 28 °C de máxima, se prevé una jornada generalmente cálida. La humedad, que alcanzará un 90 %, aportará una sensación térmica algo más elevada, haciendo que el ambiente se sienta un poco pesado. Durante la mañana, el viento soplará de manera moderada, con rachas que pueden llegar a los 15 km/h, mientras que por la tarde se espera que la nubosidad se reduzca, permitiendo que el sol brille un poco más.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la temperatura se situará en torno a los 27 °C, creando un ambiente agradable para disfrutar del día. Sin embargo, no hay indicios de lluvia, ya que las probabilidades son mínimas tanto por la mañana como en la tarde-noche. Con la puesta del sol a las 21:46, Guecho disfrutará de más de 14 horas de luz, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo en Santurce presenta condiciones favorables, con un cielo mayormente despejado y temperaturas alcanzando hasta los 28 grados. La brisa será suave, permitiendo que la jornada transcurra sin grandes sobresaltos, aunque es posible que se sienta una ligera modulación de nubes a lo largo del día.

Es un día ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a la relajación y la convivencia. Aprovecha la temperatura templada para salir y disfrutar del entorno.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 20 grados, creando un ambiente confortable que hará que muchos se animen a salir a dar un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 31 grados por la tarde. Será un buen momento para lucir ropa ligera y protegerse del sol, así que no olvides el sombrero si planeas estar al aire libre.