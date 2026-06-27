¡Ojo! Hechos sospechosos con el censo electoral

Llevamos ya muchos meses oyendo el run-run acerca de los «cambios radicales» en el censo electoral que ha movilizado al Gobierno. Recientemente, el experto perito judicial Gabriel Araújo, especialista en temas informáticos, ha presentado una denuncia ante los tribunales impugnando la concesión de Sánchez a una empresa de un ex diputado del PSOE para la gestión de dicho censo.

Resulta que esa empresa ya fue condenada por estafa y fraude al Estado. No empezamos bien. El pasado miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, denunció en el Congreso de los Diputados con la vehemencia que le caracteriza que Sánchez y sus conmilitones están preparando un «gran pucherazo». Lo grave de esta acusación es que hay precedentes.

Una acusación de esta guisa realizada contra un presidente democrático sería la típica conspiranoia realizada durante la canícula veraniega. Pero es que con Sánchez y sus hombres hay muchos precedentes en irregularidades electorales dentro del PSOE y fuera.

Conozco al perito Araújo y sé de sus conocimientos al respecto. Por eso me preocupan extraordinariamente los viajes de dirigentes socialistas a países de Hispanoamerica donde la Ley de nietos permite perpetrar todo tipo de maldades relativas al derecho al voto.

No es un tema baladí y todavía no se han producido hechos consumados al respecto. Lo recomendable es que los partidos de la oposición estén vigilantes, así como el resto de las instituciones que tienen como misión fundamental preservar el sacrosanto ideal democrático, esto es: una persona, un voto. Secreto y libre.

¡Ojo!