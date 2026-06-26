Esta aspiradora sin cable de Dyson también friega los suelos, detecta el polvo y está rebajada 170 €
Dyson V15s Detect Submarine es la aspiradora sin cable más potente del mercado, friega a la vez que aspira y está más barata que nunca.
Las mejores aspiradores fregonas de 2026: cuáles son y cómo elegir la adecuada para tu hogar
Olvídate de las complicaciones a la hora de limpiar los suelos de casa. ¿Odias tener que barrer y después fregar? Pues puedes hacerlo todo a la vez si compras con cabeza. Si compras algo como la Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine. Un modelo que presume de ser el aspirador inalámbrico más potente del mercado, por fregar siempre con agua limpia y contar incluso con sistema antienredos para el pelo de mascotas o cabezal con luz LED. Lo hace todo y, ahora, por 170 € menos.
Una solución de limpieza pensada para hogares grandes, pequeños, con mascotas, sin mascotas y con diferentes tipos de suelo. Puede con todo.
Por qué la recomendamos
- Es la aspiradora sin cable más potente del mercado, con 240 AW de succión constantes.
- El cabezal Submarine friega siempre con agua limpia, evitando manchas.
- Tiene un cabezal Fluffy Optic que ilumina para que no dejes suciedad atrás.
- Detecta y elimina el pelo de mascotas sin enredos.
Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine
Por supuesto, la clave diferencial de la Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine es que no te hace elegir: asira y friega en la misma pasada gracias a su cabezal de fregado Submarine, y siempre con agua limpia gracias al depósito especial para ello. Da igual el tipo de mancha o suciedad, ya que su sistema se encarga de eliminarlo todo sin importar el tipo de superficie, y para colmo se puede convertir en aspirador de mano (el inalámbrico más potente del mercado) para muebles o el interior del coche. Todo eso, con 60 minutos de autonomía, 240 vatios de aire de succión y una pantalla LCD que te informa de todo en tiempo real. Es el culmen de la comodidad a la hora de limpiar.
Un aspirador-fregona pensado para hogares de cualquier tipo, pero especialmente recomendable si tienes mascotas o niños.
¿Qué dicen las reseñas?
Que es una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo gracias a su potencia y al combo de aspirado y fregado en una pasada. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:
- «Dyson no defrauda. Es la segunda que compro para segunda residencia. El cabezal de fregar es maravilloso. Separa agua limpia de sucia con lo que siempre usas agua limpia.»
- «Aspiradora bastante potente. La utilizo a menudo y sorprende la cantidad de suciedad que recoge cuando aparentemente está limpio. Muy contenta.»
- «El aspirador es inmejorable, de muy buena calidad.»
Entrega con gastos gratis en un plazo de entre 24 y 72 horas, financiación en hasta 3 mensualidades sin intereses y hasta un descuento extra del 5% si te registras en el boletín que tienen. Todo esto es lo que ofrece Dyson ahora mismo.
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