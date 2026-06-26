Esta aspiradora sin cable de Dyson también friega los suelos, detecta el polvo y está rebajada 170 €

Olvídate de las complicaciones a la hora de limpiar los suelos de casa. ¿Odias tener que barrer y después fregar? Pues puedes hacerlo todo a la vez si compras con cabeza. Si compras algo como la Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine. Un modelo que presume de ser el aspirador inalámbrico más potente del mercado, por fregar siempre con agua limpia y contar incluso con sistema antienredos para el pelo de mascotas o cabezal con luz LED. Lo hace todo y, ahora, por 170 € menos.

Una solución de limpieza pensada para hogares grandes, pequeños, con mascotas, sin mascotas y con diferentes tipos de suelo. Puede con todo.

Por qué la recomendamos

Es la aspiradora sin cable más potente del mercado, con 240 AW de succión constantes.

El cabezal Submarine friega siempre con agua limpia, evitando manchas.

Tiene un cabezal Fluffy Optic que ilumina para que no dejes suciedad atrás.

Detecta y elimina el pelo de mascotas sin enredos.

Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine

Por supuesto, la clave diferencial de la Aspiradora-fregona Dyson V15s Detect Submarine es que no te hace elegir: asira y friega en la misma pasada gracias a su cabezal de fregado Submarine, y siempre con agua limpia gracias al depósito especial para ello. Da igual el tipo de mancha o suciedad, ya que su sistema se encarga de eliminarlo todo sin importar el tipo de superficie, y para colmo se puede convertir en aspirador de mano (el inalámbrico más potente del mercado) para muebles o el interior del coche. Todo eso, con 60 minutos de autonomía, 240 vatios de aire de succión y una pantalla LCD que te informa de todo en tiempo real. Es el culmen de la comodidad a la hora de limpiar.

Un aspirador-fregona pensado para hogares de cualquier tipo, pero especialmente recomendable si tienes mascotas o niños.

¿Qué dicen las reseñas?

Que es una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo gracias a su potencia y al combo de aspirado y fregado en una pasada. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

«Dyson no defrauda. Es la segunda que compro para segunda residencia. El cabezal de fregar es maravilloso. Separa agua limpia de sucia con lo que siempre usas agua limpia.»

«Aspiradora bastante potente. La utilizo a menudo y sorprende la cantidad de suciedad que recoge cuando aparentemente está limpio. Muy contenta.»

«El aspirador es inmejorable, de muy buena calidad.»

Entrega con gastos gratis en un plazo de entre 24 y 72 horas, financiación en hasta 3 mensualidades sin intereses y hasta un descuento extra del 5% si te registras en el boletín que tienen. Todo esto es lo que ofrece Dyson ahora mismo.

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