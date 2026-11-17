Proteger un espacio natural no siempre garantiza que todas sus especies estén a salvo. Es la conclusión de un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), que alerta de que el piruétano, un pequeño árbol autóctono, se encamina hacia la extinción local en Doñana pese a la estricta protección del Parque Nacional. Entre las causas, los investigadores señalan las altas densidades de ciervos y jabalíes, que se comen y pisotean los ejemplares jóvenes e impiden que el árbol se regenere.

Una «paradoja de conservación» en Doñana

El trabajo, publicado en la revista científica Biological Conservation, describe lo que sus autores llaman una «paradoja de conservación». Por un lado, la protección legal del Parque Nacional evita los cambios de uso del suelo que destruyen el hábitat. Por otro, contribuye a una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan del árbol, cuyas poblaciones han crecido notablemente en las últimas décadas.

«Aunque los parques nacionales y otras áreas protegidas se establecen normalmente para preservar la biodiversidad, sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema», explica José María Fedriani, investigador de la EBD-CSIC y responsable del estudio, según la nota de prensa del centro.

Qué es el piruétano

El piruétano (Pyrus bourgaeana), también conocido como peral silvestre, es un pequeño árbol caducifolio que solo crece de forma natural en la península ibérica y el norte de África. En Doñana forma parte de los matorrales y aporta frutos que sirven de alimento a numerosos animales.

Los investigadores han seguido durante dos décadas cinco poblaciones del árbol: dos dentro del Parque Nacional, en la Reserva y Matasgordas, y tres fuera, en Rocina, Hato Ratón e Hinojos. Los resultados son preocupantes: en Matasgordas, la mortalidad de los árboles adultos reproductores ha superado el 60% en ese periodo.

Cómo afectan los ciervos y jabalíes al árbol

El estudio registró más de 350 plántulas y cerca de 2.540 brinzales (ejemplares jóvenes), pero comprobó que muy pocos llegaban a sobrevivir. Dentro del Parque Nacional, la principal causa de muerte de las plántulas fue la herbivoría: en Matasgordas fue responsable del 75% de las muertes identificadas, y en la Reserva, de más de la mitad. Fuera del parque pesaron más la desecación y las labores agrícolas.

Además, ciervos y jabalíes consumen o destruyen una parte importante de los frutos, lo que reduce las semillas disponibles para originar nuevos árboles. A ello se suma la reducción de animales como el tejón o el zorro, que se comen los frutos y dispersan las semillas lejos del árbol madre, a menudo bajo arbustos que las protegen. El resultado es un ecosistema desequilibrado: más animales que dañan las plantas jóvenes y menos que ayudan al árbol a expandirse.

La caza en los parques nacionales y los controles de población

La Ley de Parques Nacionales considera la caza deportiva y comercial una actividad incompatible con estos espacios. Sin embargo, esa prohibición no impide intervenir sobre la fauna: la propia ley permite a la administración programar controles de población cuando así lo exigen los objetivos de conservación.

Precisamente, entre las medidas que proponen los científicos figura la gestión de las altas densidades de ungulados, junto con la recuperación del equilibrio entre depredadores y presas, la conservación de los animales que dispersan las semillas y un uso sostenible de las aguas subterráneas. El debate sobre cómo regular estas poblaciones dentro de los espacios protegidos vuelve así a estar sobre la mesa.

No es la única amenaza: el acuífero y la sequía

Los investigadores insisten en que los herbívoros no son el único problema. La sobreexplotación del acuífero de Doñana, tanto por extracciones legales como ilegales, el calentamiento global y unas sequías estivales cada vez más intensas están agravando el declive del piruétano.

Por todo ello, el equipo de Fedriani pide revisar el estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la UICN, donde figura actualmente como «Preocupación Menor». Su conclusión es clara: una estrategia de conservación basada solo en la protección legal no basta para garantizar la supervivencia del árbol a largo plazo, y hacen falta medidas activas para que el piruétano siga formando parte del paisaje de Doñana.