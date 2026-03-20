Los biólogos ponen el grito en el cielo: las tortugas galápago están desapareciendo porque la gente está abandonando tortugas exóticas invasoras

Las tortugas galápago están desapareciendo porque la gente está abandonando a sus mascotas, tortugas exóticas se han convertido en las grandes invasoras. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que con estos gestos podríamos acabar con un animal que se ha convertido en una auténtica sensación.

Este tipo de tortugas acabarán marcando una diferencia importante en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con algunos elementos que pueden convertirse en un básico que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de conocer en primera persona lo que dicen los biólogos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una tendencia al alza que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ponen el grito en el cielo los biólogos

Los seres humanos podemos estar detrás de la desaparición de innumerables elementos que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que podremos empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Las mascotas que en nuestro día a día forman parte de una rutina, pueden convertirse en una auténtica pesadilla cuando no sabemos qué hacer con ellas. Hay una especie invasora que está acabando con una de las grandes joyas del planeta natural.

Un tesoro que se está perdiendo y puede acabar de darnos algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Estamos ante una novedad importante en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Estaremos pendientes de algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De casi el fin de una especie mítica que puede solucionarse con el ajuste adecuado de una población de especias invasoras que llega de lejos y que puede convertirse en un problema.

Las tortugas galápago están desapareciendo de una forma más rápida de lo que ningún biólogo haya podido predecir y la culpa quizás acabará siendo nuestra.

La gente está abandonando estas tortugas exóticas invasoras

Las tortugas de california son una mascota que se puso de moda hace unos años, de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos estar ante una serie de cambios que son esenciales que tengamos en mente. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante.

Tal y como explican la Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DiCYT): «El equipo de investigación del zoólogo de la Universidad de Salamanca Miguel Lizana Avia está sacando las primeras conclusiones de un proyecto científico financiado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que trata de determinar el estado de los galápagos autóctonos de la comunidad. Transcurridos los dos primeros años de muestreos, los investigadores están constatando que la presencia de las llamadas tortugas de Florida (Trachemys scripta elegans) es uno de los factores que amenaza la supervivencia de las dos especies que habitan la comunidad. «El clima de esta región es duro y en principio manejábamos la teoría de que no se reproducían, de manera que su influencia no sería excesiva a pesar de las mascotas que se abandonan», explica a DICYT Lizana. «Sin embargo, parece que se están acostumbrando a nuestras condiciones climatológicas y se empiezan a observar ejemplares jóvenes, claro indicio de que se están reproduciendo», señala. El principal problema es que los ejemplares de la nueva especie «son más agresivos y más grandes que los autóctonos, de manera que los desplazan de sus zonas habituales», indica el científico».

Siguiendo con la misma explicación: «En Castilla y León hay dos especies autóctonas de galápagos o tortugas acuáticas, el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago común, también llamado leproso debido a su aspecto (Mauremys leprosa), ambos habituales también en otras zonas de la Península Ibérica. Se trata de animales que buscan zonas relativamente cálidas, así que es difícil localizarlos en zonas de mucha altitud e incluso es improbable en la Meseta, siendo más habitual su presencia en lugares con un microclima especial, como la zona de Arribes, en Zamora y Salamanca o al Sur de la Sierra de Gredos, en Ávila. De hecho, el primer año de investigación se dedicó a las provincias de Zamora y Salamanca, mientras que en el segundo, los científicos han realizado muestreos en Ávila, Segovia y parte de Soria. Por delante quedan al menos otros dos años de muestreos, que se realizan mediante la colocación nasas o trampas en los ríos que sirven para capturar a los animales y así poder medirlos, pesarlos y realizar análisis de sangre. La información que existe acerca de los galápagos es aún muy escasa, pero la Unión Europea considera prioritaria la conservación de este animal».