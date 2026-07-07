Pedro Sánchez descubre ahora que España juega el Mundial y felicita por primera vez a la Selección

Pedro Sánchez ha descubierto al quinto partido que España jugaba el Mundial y ha felicitado al fin a la Selección Española por ganar un encuentro en el torneo. El presidente del Gobierno dedicó un mensaje al equipo entrenado por Luis de la Fuente, el primero en todo el Mundial cuando ya se llevan 27 días de Mundial y España ya había jugado cuatro partidos antes.

«¡A cuartos! Habéis vuelto a demostrar que el talento, el trabajo en equipo y la ambición llevan muy lejos. Todo el país está con vosotros. ¡Vamos, España!», escribió en sus redes sociales Pedro Sánchez. Es el primer mensaje del presidente del Gobierno en todo el Mundial. Sánchez no felicitó a España ni por ganar a Arabia Saudí o a Uruguay en fase de grupos ni tampoco a Austria en dieciseisavos.

Así, Sánchez, que no recibió a la Selección antes de partir hacia Estados Unidos (como sí era habitual siempre antes de un gran torneo), se sube así a la ola de España en el Mundial, ya que entramos en la fase decisiva. La Selección Española ya está en cuartos del torneo, encuentro que jugará el próximo viernes. Llega a esta ronda tras ganar a Portugal en octavos con un gol épico de Mikel Merino en tiempo de descuento.

Hasta ahora, lo único que había mencionado Pedro Sánchez del Mundial, así como de la Selección Española, había sido para vender que es un equipo «joven y diverso». Lo hizo antes del debut del equipo español. «Tenemos el mejor equipo, joven, diverso y además con mucha experiencia. Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024. Y ahora vamos a por la segunda estrella», añadió Sánchez.

Muchos días después, el presidente del Gobierno, acorralado por toda la corrupción que tiene en el PSOE y en el Ejecutivo, se acuerda de que España jugaba un Mundial y le felicita por ganar a Portugal y llegar a cuartos del Mundial.