Oyarzabal: «Tengo a mi familia, a mis amigos y me siento querido en la Real; eso es muy difícil de encontrar»

Mikel Oyarzabal lleva años siendo relacionado con algunos de los clubes más importantes de Europa. El último, el Barcelona, Su rendimiento en la Real Sociedad y en la selección española le ha colocado siempre en el radar de grandes equipos, pero el delantero nunca ha tenido prisa por cambiar de aires. En conversación con OKDIARIO, el internacional español volvió a explicar las razones que le han llevado a mantenerse fiel al conjunto donostiarra.

«La Real me cogió con 14 o 15 años siendo un chaval», recuerda Oyarzabal. El futbolista destaca que el club fue mucho más que un lugar donde crecer deportivamente. «Me trataron de maravilla, me ayudaron con la educación y me echaron un capote en todo lo que necesitaba», explica.

Más allá del fútbol, el atacante pone el foco en el aspecto personal. En San Sebastián tiene a su familia, a su mujer, a sus amigos y un entorno en el que se siente plenamente identificado. «Tengo todo cerca. Me siento querido y valorado. Y eso es muy difícil de encontrar», asegura.

Oyarzabal tampoco cree que sea casualidad que muchos futbolistas se sientan especialmente cómodos en la Real Sociedad. Para él, existe una combinación de factores que hacen de Donosti un lugar diferente. «Será por la cultura que tenemos allí, por la ciudad, por la gente y por todo lo que rodea a Donosti. Creo que es una mezcla de muchas cosas», señala.

A sus 29 años, convertido en uno de los referentes de España y en uno de los grandes símbolos de la Real Sociedad, Oyarzabal sigue manteniendo intacto el vínculo con el club que apostó por él cuando apenas era un adolescente. Un sentimiento de pertenencia cada vez más difícil de encontrar en el fútbol actual.