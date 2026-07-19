Laporta: «Las sensaciones son muy buenas, de que España va a ganar»

Joan Laporta aprovechó la víspera de la final del Mundial entre España y Argentina para dejar varios titulares de enorme calado en su visita a la Casa España, donde fue uno más y disfrutó mucho. El presidente del Barcelona se mostró convencido de que la selección de Luis de la Fuente impondrá su estilo de juego frente a la vigente campeona del mundo, volvió a deshacerse en elogios hacia Lamine Yamal y, además, confirmó que el conjunto azulgrana mantiene viva su ofensiva por Julián Álvarez, aunque con una fecha límite.

El máximo dirigente azulgrana se mostró optimista de cara al encuentro y aseguró que España tiene argumentos futbolísticos para dominar a la Albiceleste. «Las sensaciones son muy buenas. Ganadoras. España tendrá la pelota. El estilo de juego es muy parecido al del Barcelona, con muchos jugadores formados allí y con el toque que le ha dado Luis de la Fuente», afirmó. Eso sí, también lanzó un mensaje sobre el tipo de partido que espera. «La baza de Argentina será hacer un partido muy intenso. Espero que se quede en un juego duro y no vaya más allá. Ahí será importante que el árbitro no sea permisivo», señaló.

Laporta también protagonizó uno de los grandes titulares al referirse al duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Reconoció que el argentino sigue siendo «el mejor jugador de la historia del fútbol» y advirtió del peligro que supone cuando recibe cerca del área, aunque considera que la mejor forma de minimizar su impacto pasa por monopolizar la posesión. Al mismo tiempo, dejó claro que confía plenamente en que la gran final sirva para consagrar definitivamente al joven talento español. «Quiero y creo que será el partido de Lamine. Es ley del fútbol. Ahora le toca a él», aseguró.

El presidente azulgrana insistió en que La Masía vuelve a demostrar su capacidad para producir futbolistas de talla mundial y destacó que jugadores como Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi o Marc Bernal representan el futuro del fútbol español. Sobre el extremo de 19 años fue todavía más allá. «Es un genio. Lo que más me gusta es su personalidad. No se inmuta ante escenarios como este. Dormirá tranquilo y jugará la final como si estuviera en Rocafonda, donde regateaba hasta a los perros», comentó entre sonrisas. También calificó de «casualidad divina» la icónica fotografía en la que Messi aparece bañando a un Lamine bebé, una imagen que hoy cobra un simbolismo especial con ambos frente a frente en la final del Mundial.

Más allá de la Selección, Laporta también habló del mercado. Confirmó que el Barcelona mantiene su interés por Julián Álvarez y reconoció que la oferta presentada al Atlético de Madrid sigue sobre la mesa, aunque no indefinidamente. «Nuestro entrenador lo quiere y por eso hicimos una oferta muy importante. No es ilimitada en el tiempo. Cuando termine el Mundial estará vigente hasta final de mes», explicó. Además, dejó abierta la puerta a una posible salida del delantero argentino al recordar que «cuando un jugador quiere marcharse, un gran club no puede permitirse tener futbolistas a disgusto».