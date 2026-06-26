Güler se despide del Mundial haciendo una promesa a Turquía

Arda Güler fue el jugador que más ha sufrido la eliminación de Turquía en el Mundial. Aunque los otomanos tenían amplias expectativas de llegar lejos en el torneo, el palo de quedar colista en fase de grupos ha dado la vuelta al mundo. El centrocampista se despidió ganando a Estados Unidos, donde marcó un gol, y se rompió en redes sociales para disculparse con todo un país.

«Realmente queríamos hacer felices a nuestra gente, enorgullecerla y escribir una nueva historia juntos. Nos disculpamos. De ahora en adelante, cada partido que juguemos con la camiseta de la selección será una oportunidad para redimirnos. Por favor, perdónennos», escribió en su perfil de Instagram.

Turquía cerró su participación en el Grupo D con tres puntos, tras llegar eliminada a la última jornada y despedirse del campeonato con una victoria de prestigio sobre uno de los anfitriones. «Las críticas están justificadas. Digan lo que digan, tienen razón. No jugué bien. Ninguno de nosotros jugó bien. Tenemos que aceptarlo. Ojalá podamos compensarlo en los próximos partidos», declaró a la televisión pública TRT Arda Güler, quien abrió el marcador y se convirtió en el jugador turco más joven en anotar un gol en un Mundial.

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Turquía se desangra en el Mundial