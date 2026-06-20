Borja Iglesias se emociona hablando de su primer Mundial: «Hace tres años no imaginaba estar aquí»

Borja Iglesias fue uno de los jugadores elegidos por la Federación Española de Fútbol para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España y Arabia Saudí en Atlanta. La selección española está obligada a sumar la victoria para no complicarse la vida.

El gallego volvió a dejar una de las imágenes más simpáticas de la concentración de la selección española después del incidente que sufrió al llegar al hotel de Chattanooga en el día libre de los internacionales, cuando la seguridad le impidió inicialmente acceder por no llevar encima la acreditación. El delantero se tomó la situación con humor y reconoció que no le sorprendió demasiado.

«Fue divertido. Son situaciones que pasan. Me pasan en España, así que cómo no me va a pasar aquí», comentó entre risas. «Esperé a que vinieran a por mí porque no tenía acreditación y es algo normal. A algunos compañeros también les ha pasado. Se queda simplemente como una anécdota», añadió. Eso sí, reconoció que el episodio no pasó desapercibido dentro del vestuario. «No me han dicho mucho, pero Lamine se rio de mí nada más llegar», bromeó.

El delantero también habló de la comparación que algunos han hecho con Fernando Llorente, uno de los jugadores que tuvo un papel importante desde el banquillo en el Mundial de 2010. Borja no ocultó su admiración por el exinternacional español. «Ojalá pueda tener una participación tan importante como la que tuvo él. Que te comparen con Fernando Llorente es un honor por el delantero que fue y por la gran persona que es», explicó.

Sobre la falta de gol que mostró España en el empate frente a Cabo Verde, el atacante evitó dramatizar y transmitió tranquilidad. «No sé si hablaría de mejorar la definición, pero sí de marcar. Tuvimos ocasiones y no pudimos convertirlas. Hay que tener tranquilidad. Les veo entrenar todos los días y no hay ningún problema con eso», afirmó.

Borja Iglesias también dejó una de las reflexiones más personales de la comparecencia al hablar de lo que significa para él estar disputando un Mundial con la selección española. «Estoy muy feliz. Si echo la vista atrás veinte años, no me imaginaba estar aquí. Y si miro tres años atrás, tampoco. Lo estoy viviendo con la ilusión de una primera vez y siendo consciente de que quizá también pueda ser la última. Intento disfrutar de cada momento porque así todo es más sencillo», confesó.

El delantero aseguró que está preparado para ayudar desde cualquier papel. «Me lo paso bien jugando al fútbol. Ojalá tenga la oportunidad de debutar en este Mundial y, si no llega, apoyaré a mis compañeros desde fuera», señaló.

Además, destacó el orgullo que siente al ver la repercusión que está teniendo su presencia en la Selección entre sus familiares y amigos. «Lo que más me gusta es vivir la ilusión de un Mundial desde dentro. Ver a mis amigos y a mi familia tan volcados porque yo esté aquí me emociona mucho», explicó.

Por último, se refirió a cómo ha reaccionado el vestuario tras el empate en el estreno mundialista. «El cambio de chip fue muy rápido. No estábamos contentos porque los resultados marcan mucho las emociones, pero al día siguiente ya estábamos centrados en el siguiente partido. Ahora sólo pensamos en prepararnos lo mejor posible para conseguir una victoria», concluyó.