Llegamos al viernes y de alguna manera parece tener algo parecido a un pequeño ritual para muchísima gente en Madrid, y es que termina la semana, empiezan los planes, las salidas, los viajes cortos o las visitas familiares y, antes incluso de pensar en la carretera, toca mirar a cómo está hoy la gasolina. Porque llenar el depósito un viernes ya no cuesta lo mismo dependiendo de dónde pares y, con las diferencias actuales entre estaciones, muchos conductores prefieren dedicar dos minutos a comparar antes de repostar así que es importante saber a primera hora, cuál es el precio de la gasolina hoy 29 de mayo y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid.

En algunas zonas de la Comunidad de Madrid la diferencia entre una gasolinera y otra sigue siendo bastante llamativa, especialmente entre las llamadas cadenas tradicionales y estaciones automáticas low cost. Y claro, cuando toca hacer kilómetros si hemos preparado una escapada para el fin de semana, cualquier ahorro acaba importando más de lo que parece al principio. Por eso cada vez más personas utilizan herramientas oficiales para localizar precios actualizados y encontrar las estaciones más económicas cerca de casa o incluso de la ruta que van a hacer. Una de las más utilizadas es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite consultar precios casi en tiempo real de modo que ya te podemos ofrecer ahora la ubicación de aquellas gasolineras que son más baratas.

Precio de la gasolina hoy 29 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Este es el precio de la gasolina hoy viernes 29 de mayo en Madrid con aquellas gasolineras más económicas:

Gasolina 95

Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1: 1,365 €/l

, Meco, Camino del Olivo, 1: 1,365 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,369 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,369 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,369 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,369 €/l GasExpress , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3: 1,379 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3: 1,379 €/l Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,379 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,379 €/l Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1,389 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9: 1,389 €/l Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Avda. Democracia, 41: 1,389 €/l

, Madrid, Avda. Democracia, 41: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Avda. de la Democracia 62: 1,389 €/l

, Madrid, Avda. de la Democracia 62: 1,389 €/l Ballenoil , Coslada, Avenida Jarama, 17: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida Jarama, 17: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22: 1,389 €/l

, Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,389 €/l Lavaplus , Base Aérea, Carretera de la Base km s/n: 1,389 €/l

, Base Aérea, Carretera de la Base km s/n: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,389 €/l Ballenoil , Coslada, Avenida Constitución, 28: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida Constitución, 28: 1,389 €/l Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,389 €/l Plenergy , Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,389 €/l T9 , Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,389 €/l Plenergy , Coslada, Avenida San Pablo, 29: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida San Pablo, 29: 1,389 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5: 1,389 €/l GasExpress , Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,389 €/l Plenergy , Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1,389 €/l

, Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1,389 €/l Plenergy, Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1: 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l

, Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l E.Leclerc , Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l

, Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l

, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,609 €/l

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,609 €/l Shell , Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l

, Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,627 €/l

, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,627 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,627 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,627 €/l Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,629 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,629 €/l Q8 , Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l

, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l Super Oil , Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l

, Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l Shell Ricardo Tormo 365 , Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,639 €/l

, Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,639 €/l Galp , Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles: 1,649 €/l

, Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles: 1,649 €/l BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00: 1,649 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00: 1,649 €/l Cepsa A4 Pinto 365 , Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,649 €/l

, Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,649 €/l Shell , Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l

, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2: 1,649 €/l

, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2: 1,649 €/l Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila: 1,659 €/l

, Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila: 1,659 €/l Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km 4: 1,659 €/l

Diésel

Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,499 €/l

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,499 €/l Lavaplus , Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,499 €/l

, Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,499 €/l Plenergy , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1,519 €/l

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1,519 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,535 €/l

, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,535 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,535 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,535 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,544 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,544 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1,545 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1,545 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,545 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,545 €/l Plenergy , El Escorial, Calle Estación, 40: 1,547 €/l

, El Escorial, Calle Estación, 40: 1,547 €/l Esteba Rivas , Getafe, Calle Eratóstenes, 15: 1,548 €/l

, Getafe, Calle Eratóstenes, 15: 1,548 €/l Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,548 €/l

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,548 €/l Ballenoil , Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,549 €/l

, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,549 €/l Ballenoil , Móstoles, Calle Fragua, 16: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Fragua, 16: 1,549 €/l Petroprix , Móstoles, Calle Plasencia, 29: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Plasencia, 29: 1,549 €/l Ballenoil , Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25: 1,549 €/l Ballenoil , Algete, Calle Pelaya, 1: 1,554 €/l

, Algete, Calle Pelaya, 1: 1,554 €/l Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1: 1,555 €/l

, Meco, Camino del Olivo, 1: 1,555 €/l Petroprix , Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24: 1,557 €/l

, Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24: 1,557 €/l Plenergy , Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20: 1,557 €/l

, Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20: 1,557 €/l Plenergy , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20: 1,557 €/l

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20: 1,557 €/l Petroprix , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57: 1,557 €/l

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57: 1,557 €/l Ballenoil , Collado Villalba, Calle Azuela, 73: 1,557 €/l

, Collado Villalba, Calle Azuela, 73: 1,557 €/l Plenergy , Collado Villalba, Calle Azuela, 62: 1,557 €/l

, Collado Villalba, Calle Azuela, 62: 1,557 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l Maxpetrol, Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l

Cómo usar el mapa de Geoportal para dar con las gasolineras más baratas

El Geoportal puede parecer complicado la primera vez que se abre, pero en realidad funciona de forma bastante sencilla. La plataforma muestra listados como los que te acabamos de ofrecer, pero también un mapa con todas las estaciones de servicio y permite ir ampliando la zona igual que ocurre en aplicaciones normales de navegación. Así, por ejemplo, un conductor puede mirar únicamente las gasolineras cercanas a su barrio, a su trabajo o incluso a la carretera que va a utilizar ese mismo viernes. Tienes un mapa de cómo se muestran los resultados a continuación:

Una de las cosas que más utiliza la gente es el filtro por carburante. No todo el mundo busca lo mismo y el sistema deja elegir directamente gasolina 95, gasolina 98 o diésel para que aparezcan solo las estaciones que interesan. Después, el mapa va mostrando los precios actualizados que las propias gasolineras comunican oficialmente de modo que aunque tú ya sepas precios para este viernes, puedes hacer tu consulta actualizada cada vez que lo desees sólo entrando en Geoportal.