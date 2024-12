Ni Móstoles ni Gefate: el pueblo de Madrid en el que el Gordo de Navidad ha caído 4 veces

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella llega uno de los momentos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este evento, que lleva más de 200 años repartiendo fortuna por toda España, reúne a millones de personas frente a la televisión (y también la radio), todos los años esperando escuchar los números mágicos que podrían cambiar sus vidas. Aunque todos los números tienen las mismas probabilidades de ser premiados, hay localidades que parecen tener una relación especial con la suerte. De hecho Madrid, que no sólo es la capital sino también una de las ciudades en las que más veces ha tocado el Gordo, cuenta con un pueblo en concreto que ha sido agraciado hasta 4 veces con el premio más grande de todos.

Varios son los barrios que acumulan premios del Gordo en Madrid si tenemos en cuenta que la capital es como decimos, una de las ciudades que más lotería vende y por ende muchas de sus administraciones reparten la mayoría de los premios. Pero de forma especial tenemos que hablar de una localidad Madrileña, Torrejón de Ardoz, en la que ha tocado el gordo hasta en cuatro ocasiones. Este pueblo, situada al este de Madrid, se ha convertido en un referente para los supersticiosos y aficionados al azar. Pero, ¿es realmente cuestión de suerte o hay algo más detrás de esta repetición? Vamos a descubrir qué hace a Torrejón de Ardoz tan especial en el mapa de la fortuna navideña.

El pueblo de Madrid en el que el Gordo de Navidad ha caído 4 veces

Si nos fijamos por barrios de Madrid, algunas zonas destacan por haber sido escenario de la suerte en múltiples ocasiones. Administraciones icónicas como Doña Manolita, en pleno corazón de la capital, son habituales en las listas de agraciados, pero no son las únicas. La Administración nº205, en el Barrio del Pilar, o La Chulapa de Moncloa, situada en el intercambiador de transportes de Moncloa, también han vendido números premiados en años recientes, consolidándose como puntos de referencia para quienes buscan tentar al azar.

Otros barrios madrileños como Barajas, Carabanchel o Salamanca han tenido también su cuota de protagonismo, con administraciones ubicadas en calles como Galera, avenida de la Peseta y Narváez. Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, y Villaverde tampoco se quedan atrás, demostrando que la suerte no discrimina entre distritos más céntricos o periféricos. Sin embargo, entre los pueblos de Madrid más afortunados está Torrejón de Ardoz.

Con una población de unos 130.000 habitantes, Torrejón de Ardoz no cuenta con la fama de grandes administraciones como Doña Manolita en plena capital o La Bruixa d’Or en Sort. Sin embargo, este discreto municipio ha logrado lo que pocos pueden presumir: recibir al Gordo cuatro veces en menos de 40 años. La primera vez fue en 1988, pero lo realmente sorprendente ocurrió en los últimos años, con tres premios gordos consecutivos en 2017,2018 y 2022.

Este hecho ha despertado el interés de quienes buscan aumentar sus probabilidades en el sorteo. Aunque la probabilidad de ganar el Gordo es solo de un 0,00001% por décimo, muchos madrileños creen que comprar lotería en Torrejón podría traerles un poco de la suerte que ha acompañado a esta localidad en el pasado.

Madrid: la capital de la suerte

No es ningún secreto que Madrid es una de las ciudades más afortunadas en cuanto a la Lotería de Navidad. Con 84 premios gordos entregados en su historia, es la capital española del azar. Esto se debe, en gran medida, al alto volumen de ventas que generan sus famosas administraciones. Pero fuera de la capital, Torrejón de Ardoz destaca por ser el único municipio madrileño que ha conseguido este reconocimiento en tantas ocasiones.

Otros pueblos de la Comunidad de Madrid, como Las Rozas, Colmenar Viejo y San Lorenzo de El Escorial, también han tenido la suerte de ser agraciados, pero ninguno alcanza las cifras de Torrejón. ¿Será que este municipio tiene algún «ingrediente secreto»? Por ahora, lo único claro es que quienes compran allí lo hacen con la esperanza de que la estadística juegue a su favor.

La magia del 22 de diciembre

El Sorteo Extraordinario de Navidad es mucho más que un simple evento de azar. Para muchos, representa una tradición cargada de ilusión, sueños y, sobre todo, esperanza. Familias enteras se reúnen para escuchar el canto de los niños de San Ildefonso, y cada décimo comprado en las semanas previas se convierte en un símbolo de posibilidades.

Aunque no existe una fórmula mágica para ganar, lo cierto es que comprar lotería en lugares con «historia ganadora» como Torrejón de Ardoz se ha convertido en una práctica habitual. ¿Quién no querría ser parte de una localidad que ha tocado el cielo de la fortuna en más de una ocasión?.

Ahora ya lo sabes, si todavía no has comprado tu décimo de la lotería de Navidad y deseas probar suerte este año, y adquirir un décimo en Torrejón de Ardoz aún estás a tiempo. Sus administraciones no cuentan con la fama de otras más mediáticas, pero la historia las respalda así que ¿por qué no intentarlo?.