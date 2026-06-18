El mejor restaurante de Madrid para disfrutar del mundial: pantallas enormes, comida mexicana y margaritas gratis

El Mundial de fútbol 2026 ya está en marcha y, con él, vuelve esa sensación que se repite cada cuatro años de mirar el calendario de partidos, hacer planes con amigos y buscar el sitio perfecto para verlos, especialmente aquellos que juega nuestra Selección. Porque no es lo mismo verlo en casa que rodeado de gente, con ambiente, ruido y algo rico en la mesa. Y en el caso de Madrid, uno de los lugares que más está dando que hablar estos días es La Lupita, que ha decidido ir un paso más allá justo a tiempo para el torneo.

Muchos bares y restaurantes se limitan a poner un televisor más grande cuando llega la época de mundial, pero en el caso de La Lupita, que muchos ya conocían por sus tacos, la idea es la de convertir cada partido en una especie de plan completo. Ahora se presenta como La Lupita Cantina y lo hace con una propuesta que consiste en pantallas gigantes, más de 30 partidos en directo y un detalle que no pasa desapercibido, una margarita gigante de regalo para compartir cuando reservas mesa.

El mejor restaurante de Madrid para disfrutar del mundial

Cuando abrió en 2014, La Lupita fue una de esas aperturas que rompieron un poco con lo que había en ese momento. El mexicano en Madrid no tenía todavía ese nivel de autenticidad que ahora parece más habitual. Ellos apostaron por algo bastante sencillo, pero poco visto entonces y que consistía en trabajar el maíz a diario, cuidar los destilados y hacer tacos que fueran los mejores.

Doce años después, esa base sigue ahí, pero el concepto ha crecido. Ya no es sólo una taquería. Ahora es un sitio donde puedes ir a comer, a cenar o, como en este caso, a ver un partido y quedarte bastante más tiempo del que pensabas.

Un cambio que llega también a la carta donde siguen los tacos, claro, pero ahora comparten protagonismo con otros platos pensados para picar entre varios y alargar la mesa. Hay ceviches, moles que requieren tiempo y elaboraciones más pensadas para disfrutar sin prisas. Entre lo más llamativo de esta nueva etapa hay propuestas que entran fácil, sobre todo en verano. Desde la Bomba Chilosa, esa mezcla de lechuga con chamoy, limón, cacahuete y Tajín que se ha hecho viral, hasta un carpaccio de sandía con sal de gusano o los tacos de ribeye con queso a la brasa. También destacan unos chilaquiles pensados casi para resistir partidos largos sin perder el ritmo.

Pantallas, ambiente y una selección muy cuidada de partidos

Más allá de la comida, el gran reclamo ahora mismo es el Mundial. La Lupita ha preparado una programación específica con más de 30 encuentros seleccionados de los 104 que tiene el torneo. No están todos, pero sí los que realmente interesan: los partidos de España, los de México y los grandes enfrentamientos de selecciones como Argentina, Brasil, Francia o Alemania.

Las cuatro ubicaciones del grupo, en Salamanca, Justicia, Chamberí y la tortillería Corazón de Maíz, se han adaptado para estos días. En ellos encuentras pantallas grandes, sonido potente y mesas pensadas para grupos. La idea es que el ambiente acompañe, que no sea sólo mirar el partido en silencio aunque eso sí, debes reservar para asegurarte una mesa.

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Promociones pensadas para grupos (y para alargar la noche)

Uno de los puntos que más está llamando la atención es cómo han planteado las promociones. En las sedes principales, las que funcionan como cantina, hay una fórmula bastante clara: mesas de hasta cuatro personas con un consumo mínimo de 100 euros que incluye una margarita gigante para compartir. A partir de ahí, si el grupo crece, se suma consumo por persona y algún extra, como chupitos. Y si el grupo es grande, más de siete personas, ofrecen opciones adaptadas. Es decir, no es un formato cerrado, sino algo que pueden ajustar según el plan.

Luego está el caso de Corazón de Maíz, que funciona casi como un espacio aparte. Han creado un reservado para unas 15 personas, con pantalla propia y sonido independiente. Aquí el plan sube de nivel, con un consumo mínimo de 500 euros y una botella de tequila incluida. Además, de cara a la final del 19 de julio, han preparado algo especial con menú opcional, carta habitual y la posibilidad de hacer una cata de tequila para quien quiera cerrar el Mundial de una forma distinta.

Otras formas de ver el Mundial en Madrid

Aunque La Lupita se ha convertido en uno de los puntos fuertes, no es el único plan en la ciudad ya que Madrid se ha volcado bastante con el Mundial y tienes varias alternativas según lo que busques. Uno de los espacios más llamativos será la Plaza de Colón, donde se ha instalado la llamada Plaza Selección. Un lugar abierto, con pantallas gigantes y ambiente pensado para reunir a los aficionados de la selección española.

También habrá propuestas en recintos como el Palacio de Vistalegre, con una especie de watch party para algunos partidos, o en cines que se suman a la experiencia con proyecciones en pantalla grande y menús cerrados. Pero incluso con todas esas opciones, lo que está claro es que los bares y restaurantes siguen siendo el lugar más natural para ver fútbol. Y ahí es donde sitios como La Lupita han sabido dar un paso más.