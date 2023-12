La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con los votos favorables de PP y Vox. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a llevar a cabo la medida por segundo año consecutivo, provocando que los 3,5 millones de contribuyentes madrileños ahorren 153 millones de euros.

La deflactación de 2023 se hará aplicando un 3,1%, lo que corresponde a la subida media del Índice de Precios de Consumo (IPC) durante los ocho primeros meses del año. Además, va a afectar a todos los tramos, al mínimo personal y familiar, las deducciones vigentes y el límite de renta de las mismas. Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma que aplica esta medida dos años consecutivos.

La medida estará en vigor de cara a la próxima declaración de la Renta, la de 2024, para que así las familias, especialmente las que tienen las rentas más bajas, puedan beneficiarse de esta rebaja fiscal.

Ayuso: «Queremos facilitar la vida a las familias»

Tras aprobarse, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha celebrado a través de su perfil oficial en redes sociales y ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a las familias madrileñas: «Aprobamos la deflactación del IRPF en Madrid por segundo año consecutivo. El aumento de los precios está arruinando a muchas familias. Queremos facilitarles la vida a todas».

Durante el debate de la iniciativa, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ha defendido esta medida «justa y oportuna» que, sumada a la deflactación de 2022, supondrá un total de 350 millones de euros.

«La deflactación no es una bajada de impuestos. Lo que es es una no subida, es muy diferente. Es un matiz, es un matiz económico, pero hay que comprenderlo. Con la deflactación evitamos que las subidas salariales supongan a las familias un mayor pago de impuestos simplemente porque suban los salarios para hacer frente a la inflación», ha explicado. Después, no ha dudado en añadir que esta beneficia «a todos los ciudadanos pero especialmente a los de las rentas más bajas».

Además, ha criticado que tanto las autonomías del PSOE como el Ejecutivo central no se sumen a esta iniciativa: «Muy ingenuo sería esperar una medida semejante de un Gobierno que ya optó por no deflactar el año pasado cuando teníamos la mayor inflación desde 1986 y que lleva aprobadas, se dice pronto, 54 subidas de impuestos desde 2019».