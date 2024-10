Sorteo del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional: todos los premios que se reparten

El sorteo del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional puede cambiarnos la vida, con todos estos premios que tenemos por delante. Una manera de conseguir que todo encaje a las mil maravillas y que puede acabar siendo lo que realmente nos haga tener ganas de comprar este décimo que puede cambiarnos la vida por completo. Una opción de lo más recomendable que se adaptará a una celebración que puede ser la que nos haga decidirnos por dar el paso para comprar este décimo que puede ser el ganador.

Es hora de comprar un tipo de detalle que puede ser el que marque la diferencia en estos días que tenemos por delante. Solemos tener en mente el sorteo de la Lotería de Navidad que puede acabar siendo lo que mejor se adapte en estos días que tenemos por delante. Hay otros sorteos que igualmente pueden significar que obtendremos un elemento que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Te explicamos todos los premios que puedes ganar y algunos datos de este sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional.

La Lotería Nacional celebra el sorteo más especial del año

La historia de la lotería Nacional nos ayudará a descubrir un poco más este elemento que ha cambiado la vida de millones de personas. Gracias a estos sorteos nos ha permitido conectar de nuevo con un tipo de elemento que puede ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Tal y como nos explica la web de Selae: «Corría el año 1763 cuando el Rey Carlos III instauró la llamada ‘Lotería Real’. El beneficio social que aportaba dicha lotería fue uno de los baluartes en su nacimiento; así en el Real Decreto de 30 de septiembre de 1763, que inauguró nuestra lotto, el monarca señalaba que “(…) he tenido por oportuno, y conveniente establecer en Madrid una Lotería…para que se convierta en beneficio de Hospitales, Hospicios y otras Obras Pías y públicas, en que se consumen anualmente muchos caudales de mi Real Erario”. El juego era una especie de Lotería Primitiva en la que había que escoger cuantos números se quisiera del 1 al 90 (había distintas posibilidades); en las extracciones, un niño con los ojos vendados sacaba 5 bolas de una bolsa que contenía 90 bolas. El primer sorteo de Lotería se celebró en la Plaza de San Ildefonso, donde se ubicó la sede de Loterías. Tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara nuestra Lotería Nacional. Fue en 1811, en Cádiz, cuando se aprueba su creación. Sin embargo, el 4 de marzo de 1812 fue la fecha marcada en la historia del nacimiento de la Lotería Nacional, ya que corresponde al día en el que se celebró el primer sorteo de su historia. Los billetes se fraccionaron en cuartos – en lugar de en décimos –, cada uno de los cuales tenía un importe de diez reales. La antigua Lotería Real pasó a llamarse en ese momento Lotería Primitiva Nacional. 1812 es un año de cambios, no sólo nace nuestra Lotería Nacional (cuyo bicentenario se celebra en 2012) sino que es el año de la promulgación de la Constitución española de 1812, popularmente conocida como ‘La Pepa’. El 19 de marzo de 1812 las Cortes Generales promulgan dicha carta magna, que se convierte en la primera Constitución promulgada en nuestro país, y en una de las más liberales del mundo. Pocos años después, en 1818 se organiza un sorteo especial coincidiendo con la Navidad. Puede considerarse como el origen del Sorteo Extraordinario de Navidad. Aunque no sería hasta 1839 cuando el popular sorteo navideño comienza a celebrarse regularmente; y habría que esperar hasta 1897 para que el sorteo de Navidad recibiera oficialmente dicho nombre. En la década de 1880 aparece otro de los sorteos emblemáticos: el sorteo de El Niño.Casi cien años de historia después de la aparición de la Lotería Primitiva, ésta desaparece en el año 1862. Para llenar el hueco dejado por dicho juego, se decide aumentar el número de sorteos mensuales de Lotería Nacional. Por entonces, la sede de Loterías se encontraba, alrededor del año 1877, en la Fábrica Nacional de la Moneda, situada entre las madrileñas calles de Goya, Serrano, Jorge Juan y la plaza de Colón».

Los premios de este sorteo del Sorteo del Día de la Hispanidad

Este Sorteo del Día de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre, coincidiendo con la fecha de celebración de esta fiesta nacional. Los premios que se reparten son:

Premio Especial único: 14.870.000 euros

Primer premio: 130.000 euros al décimo.

Segundo premio: 25.000 euros al décimo.

Anterior y posterior al primer premio: 2.400 euros al décimo.

Anterior y posterior al segundo premio: 1.532,5 euros al décimo.

Terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio: 375 euros al décimo

Terminación de las tres últimas cifras del primer premio: 75 euros al décimo

Terminación de las dos últimas cifras del primer premio: 30 euros al décimo

Reintegro del sorteo de Lotería Nacional: 15 euros al décimo

Para poder ganar este premio, solo necesitas un único décimo de 15 euros que te dé acceso a este importante premio.